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Мать не дождалась единственного сына: в тяжелых боях за Украину трагически погиб молодой защитник

25 февраля 2023, 23:20
Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области.
Погибший защитник Артем Рапота
В тяжелых боях за Украину трагически погиб молодой защитник Артем Рапота / kam-rda.dp.gov.ua

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота.

Как сообщает Каменская районная государственная администрация, воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Защитник Украины окончил Днепровский профессиональный колледж железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры. В 2019-м проходил срочную военную службу, с 2020-го заключил контракт с 25-й отдельной Сичеславской десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

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"Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибшего. Да поможет Господь пережить боль невосполнимой утраты. Вечная слава, память и уважение к герою", - написали представители администрации.

В субботу, 25 февраля, с героем попрощались на центральной площади родного города Верхнеднепровска.

Как сообщал Главред, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в боях за Украину под Бахмутом трагически погибли двое бойцов КОРДа - Богдан Бондарчук и Виктор Мельниченко. Они погибли во время выполнения боевого задания в результате удара реактивной артиллерии российских войск.

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