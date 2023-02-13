Искренние, самоотверженные и смелые: во время обороны Бахмута трагически погибли двое полицейских

В боях за Украину под Бахмутом трагически погибли двое бойцов КОРДа - Богдан Бондарчук и Виктор Мельниченко. Они погибли при выполнении боевой задачи в результате удара реактивной артиллерии российских войск.
Как сообщает Нацполиция Украины, 40-летний Богдан Бондарчук 20 лет отдал службе в органах внутренних дел. Когда же началось полномасштабное российское вторжение, спецназовец с оружием в руках нес службу в Чернигове и выполнял служебные задачи по обороне города.
За время своей службы в КОРДе с 2018 года Богдан зарекомендовал себя как самоотверженный, профессиональный, смелый, ответственный полицейский.
"В коллективе Богдана вспоминают как надежного собрата, который всегда готов подставить дружеское плечо помощи", - говорится в сообщении.
У Богдана Бондарчука осталось трое несовершеннолетних детей, самой маленькой доченьке всего год.
В то же время Виктору Мельниченко было всего 33 года. В органах внутренних дел он служил с 2008 года. Прошел путь от сотрудника полиции охраны до старшего инспектора "Корпуса оперативно-внезапного действия" Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
В Нацполиции подчеркнули, что в воспоминаниях друзей и товарищей Виктор навсегда останется добрым, искренним и жизнерадостным мужчиной.
Как сообщал Главред в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.
Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".
Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).
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