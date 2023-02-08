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На войне погиб молодой украинский ученый: его считали пропавшим без вести с апреля

8 февраля 2023, 11:48
Лишь спустя много месяцев стало известно, что молодой украинский биолог погиб в боях за Украину. Точку в трагической истории поставил анализ ДНК.
Бижан Шаропов
На войне погиб молодой украинский ученый Бижан Шаропов/ Facebook

В боях за Украину погиб молодой украинский биолог и военный Бижан Шаропов. Он считался пропавшим без вести с апреля 2022 года.

Его гибель подтвердили в Институте физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины. В заведении подчеркнули, что он был смелым и жизнерадостным человеком.

"Сегодня стало известно, что Бижан погиб. Смелый, жизнерадостный, молодой. Председатель Совета молодых ученых, научный сотрудник, защитник, парень, сын. Соболезнования родным и коллегам. Это невосполнимая потеря для всего коллектива и близких. Почивай с миром", – отмечает коллектив института.

Бижан был активным участником Революции Достоинства, а в 2014-2015 годах воевал в батальоне "Айдар". Он уже успел достичь успехов в научной сфере, защитил кандидатскую по биологии и начал преподавать.

Когда началась полномасштабная война, он не смог стоять в стороне, и вернулся в армию. С апреля Бижан Шаропов считался пропавшим без вести. Точку в этой трагической истории поставил анализ ДНК.

Бижан Шаропов
Бижан Шаропов/ Facebook Антон Сененко

Друзья в соцсетях написали свои теплые воспоминания о Бижане. Все вспоминают его как невероятно теплого и душевного человека, благодарят за общие воспоминания и моменты, которые они пережили вместе.

"Бижан Шаропов был невероятным. На нашу первую встречу он опоздал на четыре часа и еще потерял телефон. И я очень благодарна, что его встретила. За множество лекций. За нашу поездку во Львов. За то, что переносил меня на руках через лужи. За цветы и за бесчисленное количество сигарет, которые я в него стреляла", – вспоминает в соцсетях Настя Тохтамыш.

Друг Бижана и ученый Антон Сененко отмечает, что погибший защитник так умел заинтересовать рассказами аудиторию, что его слушали даже дети.

"Пока научные популяризаторы с академическими выражениями лиц рассказывали гражданским свои исследования, ты на демонстрациях корчил такие гримасы и употреблял такие интонации, что все дети вокруг непременно пытались послушать твои рассказы о том, как с исследовательской целью тоненько шинковать мозги. Бижан, если бы мне было 9 и я попал к тебе на лекцию, я бы тоже пошел в физиологи, а не физики", – пишет Сененко.

Ранее сообщалось, что в боях за свободу Украины 4 января трагически погиб 32-летний защитник Павел прицепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей.

Напомним, украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историю про свою подругу, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою. 22 января защитник сделал своей любимой предложение о женитьбе, а через два дня был убит российскими оккупантами.

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