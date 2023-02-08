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После пули в голову умер российский неонацист Мангушев, который кичился черепом "бойца из Азовстали"

8 февраля 2023, 11:15
3 февраля Мангушева тяжело ранили в голову в оккупированной Кадиевке Луганской области. По некоторым данным, его фактически "казнили" свои же.
Игорь Мангушев
Игорь Мангушев умер утром 8 февраля / Фото росСМИ

В Луганской области умер российский неонацист, пропагандист и офицер армии боевиков Игорь Мангушев (позывной "Берег"), известный эксцентричными выступлениями с черепом якобы украинского военного и призывами к геноциду украинцев. Мангушев получил "билет на концерт Кобзона" от своих же.

О смерти террориста сообщили российские пропагандисты.

Мангушев умер от огнестрельного ранения в голову около шести утра в среду, 8 февраля.

"Игорь Мангушев с позывным "Берег" скончался от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее. Смерть наступила около шести утра", - говорится в сообщении.

После пули в голову умер российский неонацист Мангушев, который кичился черепом 'бойца из Азовстали'

Ранее Главред писал, что 3 февраля Мангушева тяжело ранили в голову в оккупированной Кадиевке Луганской области.

По некоторым данным, Мангушева фактически "казнили" россияне. Его поставили на колени и пустили пулю в затылок из пистолета калибром 9 миллиметров. Это могли сделать так называемые "кадыровцы" в результате какого-то конфликта в рядах оккупантов.

Позже появились фото Мангушева из больничной палаты в тяжелом состоянии.

Игорь Мангушев - что о нем известно

Игорь "Берег" Мангушев – лидер российского националистического движения "Светлая Русь", предполагаемый создатель частной военной компании E.N.O.T. Corp.

Родился 16 августа 1986 года в Москве. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт. Городом проживания также указывает Бейрут, Ливан.

В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в оккупации Донбасса, воевал вместе с Игорем Гиркиным-Стрелковым.

Издание Медуза выяснило, что Игорь Мангушев может быть автором символа Z, который обозначает российское военное вторжение в Украину.

Издание The Insider пишет, что Игорь Мангушев работает также на организацию российского бизнесмена Константина Малофеева "Лига безопасного интернета".

Скандал с пропагандистом Мангушевым

Летом 2022 года неонацист Игорь Мангушев принес череп на свое выступление в ночном клубе в РФ и заявил, что он принадлежит украинскому защитнику завода Азовсталь в Мариуполе.

Мангушев размахивал черепом и заявлял, что, мол, примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что агрессоры "воюют за идею, а не с людьми".

"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. [...] Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Потому нам [все равно] (нецензурно - Главред), сколько надо убить украинских солдат", - говорил тогда пропагандист.

Игорь Мангушев
Игорь Мангушев / скриншот

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