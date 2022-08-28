Российский пропагандист устроил стендап с черепом, который якобы принадлежит защитнику 'Азовстали'

Игор Мангушев принес на стендап череп и заявил, что он принадлежит защитнику Азовстали / Фото соцсети

Российский пропагандист и неонацист Игорь Мангушев принес на выступление череп и заявил, что он принадлежит защитнику Азовстали.

Россиянин по прозвищу "Берег" размахивал черепом и заявлял, что примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что оккупанты "воюют за идею, а не с людьми".

"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. (...) Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Потому нам [все равно] (неценз. - ред.), сколько надо убить украинских солдат", - сказал пропагандист.

Видео дня

"Украина должна быть деукраинизирована, а все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", - добавил со сцены Мангушев.

Видео выступления опубликовал в Telegram активист Сергей Стерненко.

"Это Игорь Мангушев. Российский урод, пошедший на войну против нас с одной целью — совершать геноцид. Собственно, на видео он в этом сам признается, когда говорит, что основная цель войны – стереть нашу национальную идентичность и убить всех, кто считает себя украинцем", - прокомментировал Стерненко.

Игорь Мангушев открыто признался, что РФ пришла совершать геноцид украинцев / скриншот

Заявления Мангушева уже активно распространяют в Twitter мировые лидеры, называя подобные высказывания позорными.

"Отвратительно. Я надеюсь, что все самоназванные "реалисты" просмотрят это видео, а затем снова попытаются объяснить нам, как эта война является просто оборонной/превентивной/рациональной/логической "специальной военной операцией", направленной на остановку расширения НАТО и не имеющей ничего общего с имперскими идеями и идентичностью", – написал в Twitter американский дипломат Майкл Энтони МакФол.

Игорь Мангушев - что о нем известно

Игорь "Берег" Мангушев – лидер российского националистического движения "Светлая Русь", предполагаемый создатель частной военной компании E.N.O.T. Corp.

Родился 16 августа 1986 года в Москве. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт. Городом проживания также указывает Бейрут, Ливан.

Игорь Мангушев / Фото соцсети

Издание Медуза выяснило, что Игорь Мангушев может быть автором символа Z, который обозначает российское военное вторжение в Украину.

Издание The Insider пишет, что Игорь Мангушев работает также на организацию российского бизнесмена Константина Малофеева "Лига безопасного интернета".

Игорь Мангушев / Фото соцсети

Военные преступления России в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили телефонный разговор, в котором российский захватчик отдает приказ расстрелять гражданских украинцев в Броварском районе Киевской области, и разыскали свидетеля, которому удалось выжить. Совершил преступление оккупант Антон Струев. Захватчик также лично пытал украинцев во время допросов в марте 2022 года.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского оккупанта с его женой, во время которого захватчик рассказывает что он, добивая раненого украинца, перерезал ему горло. При этом оккупант, даже без тени угрызений совести, говорит, что он в тот момент подумал: "Ну, когда я еще человеку горло перережу?".

Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью, во время которого он рассказывает о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. При этом оккупант Константин Соловьев с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

Другие новости: