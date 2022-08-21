В России взорвали джип путинского пропагандиста и философа Дугина: погибла его дочь

Дугин, дочь Дугина / коллаж фото УНИАН / скриншот из видео

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль видного российского пропагандиста, идеолога "русского мира" и одного из ближайших к диктатору Путину философа ‒ Александра Дугина. Об этом сообщает российский пропагандистский портал ТАСС.

В результате инцидента погибла его дочь Дарья, которая была за рулем джипа Toyota LandCruiser Prado (против которой недавно были введены санкции Великобритании в рамках ограничений против РФ за вторжение в Украину).

Как отмечается, автомобиль взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье

Позднее один из приспешников Дугина Петр Лундстрем сообщил, что в автомобиле должен был находиться сам путинский философ, а не его дочь – они собирались вместе ехать в Москву с российского пропагандистского фестиваля в провинции.

Справка. С начала 2000-х годов Дугин отстаивал идеи евразийства, русского мира и крайнего русского этнического национализма, предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти, которую он упрекал в отсутствии какой-либо идеологии. Сторонник ввода войск в Украину и оккупации практически всей нашей территории ‒ кроме западных областей. Дугина в 2014 и 2015 годах внесли в санкционные списки Евросоюза, США и Канады.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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