Прокомандовал три дня: на Харьковщине ВСУ ликвидировали командира полка оккупантов

ВСУ ликвидировали командира полка оккупантов, который заступил на пост три дня назад / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода

Украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Это произошло в Ивановке. Судя по всему речь идет о селе в Чугуевском районе Харьковской области. Там находится 30-я бригада оккупантов.

Российские вояки все жалуются, что их не хотят менять.

"Нас не меняют. Вон управление 106 дивизии Тулы накрыли. 30-ю мотострелковую дивизию 2 недели назад ударили. Вон в Ивановке в 30-й бригаде командир полка 3 дня назад полк принял - снайпер "снял", – жалуется отцу оккупант.

Оккупант утверждает, что украинские военные мощно обстреливают их позиции из минометов и артиллерии, при чем каждый 5-10 минут.

Отец с сыном подытожили и пришли к выводу, что там "ничего хорошего нет". Отец даже огорчился, что раньше они выбрали сыну такую профессию.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Ранее защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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