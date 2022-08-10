Прокомандовал три дня: на Харьковщине ВСУ ликвидировали командира полка оккупантов

Оккупант жалуется, что ВСУ стреляют по их позициям каждые 5-10 минут из минометов и артиллерии.
Украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.
Это произошло в Ивановке. Судя по всему речь идет о селе в Чугуевском районе Харьковской области. Там находится 30-я бригада оккупантов.
Российские вояки все жалуются, что их не хотят менять.
"Нас не меняют. Вон управление 106 дивизии Тулы накрыли. 30-ю мотострелковую дивизию 2 недели назад ударили. Вон в Ивановке в 30-й бригаде командир полка 3 дня назад полк принял - снайпер "снял", – жалуется отцу оккупант.
Оккупант утверждает, что украинские военные мощно обстреливают их позиции из минометов и артиллерии, при чем каждый 5-10 минут.
Отец с сыном подытожили и пришли к выводу, что там "ничего хорошего нет". Отец даже огорчился, что раньше они выбрали сыну такую профессию.
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.
Ранее защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.
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