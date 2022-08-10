"Шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали российского пилота вертолета

ВСУ ликвидировали оккупанта-пилота вертолета / коллаж фото Радио Свобода, росСМИ

Украинские защитники разгромили позиции оккупантов и ликвидировали российского пилота вертолета Аскара Робортдинова. Он уже вернулся домой в цинковом гробу. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Пилот вертолета майор Аскар Робортдинов сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.

Башкирские СМИ сообщают, что оккупанту было 44 года. Он учился в военном училище в Уфе, после чего учился в Сызрани.

Робортдинов служил в российской армии с 2000 года. Земляки его утверждают, что оккупант, который убивал в Украине людей, "очень трепетно относился к вопросам чести".

Теперь от оккупанта осталось только фото в траурной рамке.

ВСУ ликвидировали оккупанта-пилота вертолета / росСМИ

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской обалсти над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Ранее защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: