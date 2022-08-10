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"Со взятием Мелитополя рухнет все": Украина готовит неожиданный удар - Арестович

10 августа 2022, 09:31

Оккупанты задумали стратегическую оборонную операцию на Юге, потому что это наиболее уязвимое место. При этом Украина готовит неожиданный удар.

Освобождение Мелитополя
Освобождение Мелитополя ВСУ станет катастрофой для РФ / Фото УНИАН, РИА Мелитополь

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты понятия не имеют, где именно будут атаковать украинские войска. ВСУ их удивят. При этом фактор Мелитополя может стать ключом к катастрофе российского вторжения.

Арестович напомнил, что в начале июля он прогнозировал, что в середине августе армия РФ станет в оборону, и именно так и происходит.

Советник главы ОП также прокомментировал контрдействия оккупантов на правом берегу Днепра.

"Это отвлекающий удар, они не знают, где мы будем начинать соответственно, и перестраховываются. Но я думаю, что мы их удивим очень сильно. Это моё предположение. Скажем так, это не то, что я знаю планы и хитро намекаю, я просто предполагаю. Поэтому вот она оборона-то", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live 9 августа.

По его словам, оккупанты задумали стратегическую оборонную операцию на Юге, потому что это наиболее уязвимое место.

"Взятие Мелитополя - рухнет всё, оборона Херсона, оборона Крыма и оборона Мариуполя. И все, это катастрофа полная, полная, безоговорочная. Это не взятие Херсона, которое стало бы катастрофой. Это катастрофа вообще полная, всего, что только есть, всей этой войны и всего путинского режима. Они боятся этого как огня. И становятся там в оборону", - сказал Арестович.

Как сообщал Главред, Мелитополь в Запорожской области может быть освобожден Вооруженными силами Украины от российских оккупантов в первую очередь, заявил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, это может стать результатом наступательной операции ВСУ.

Тем временем во временно оккупированном Мелитополе широкое партизанское движение развернулось в ответ на жестокое подавление оккупантами протестов мирных жителей. Целями партизан являются как логистика оккупантов, так и местные коллаборанты, рассказал мэр города Иван Федоров.

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