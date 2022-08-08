Могут освободить раньше Херсона: эксперт назвал цель контрнаступления ВСУ

Мелитополь и его окрестности являются зоной активных действий украинских партизан, напомнил Сергей Грабский.
Мелитополь в Запорожской области может быть освобожден Вооруженными силами Украины от российских оккупантов в первую очередь, заявил военный эксперт Сергей Грабский.
Как подчеркнул он в интервью на Радио НВ, это может стать результатом наступательной операции ВСУ.
При этом эксперт напомнил, что Мелитополь и его окрестности являются зоной активных действий украинских партизан.
"Таким образом абсолютно вероятным и целесообразным выглядит нанесение ударов как с фронта, так и с тыла для деморализации противника и уничтожения его боевых группировок именно в Мелитополе", - пояснил он.
Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что за последнее время украинская армия приобретает все больше и больше навыков для ведения наступательных действий на разных операционных направлениях.
"Мы наращиваем свои наступательные возможности и теперь все зависит от того, насколько быстро мы пополним и будем иметь в достаточном количестве вооружение, боевую технику для того, чтобы осуществлять наступательные операции", - добавил Грабский.
Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – отметила она.
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