ВСУ ликвидировали двух оккупантов с секретной российской базы в Абхазии

ВСУ, оккупанты 3 / https://ua.depositphotos.com/ и Иракли Комахидзе

На войне в Украине ликвидировали по меньшей мере семь оккупантов, которые ранее несли службу на 7-й российской военной базе, которая расположена в Абхазии. Теперь "грузом 200" стали Сергей Щербаков и Дмитрий Мальцев, сообщает в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

По его словам, шестым подтвержденным "200-м" с вышеуказанной базы является 30-летний младший сержант Сергей Щербаков. В рядах оккупантов он был командиром отделения 2-го мотострелкового батальона. Согласно некрологу, был ликвидирован в Украине 16 мая.

В ночь с 7 на 8 июля был ликвидирован его сослуживец – 24-летний ефрейтор из Пермского края Дмитрий Мальцев.

Гибель обоих солдат армии РФ подтверждена росСМИ с указанием о месте их службы, что бывает редко, говорит Комахидзе.

"Часто, такая информация отрывистая, без фото и соответствующего содержания. Но при усердном поиске к ранее отмеченным, удалось добавить еще парочку", – написал эксперт.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской обалсти над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Ранее защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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