"Накопил жене на Ладу": в Украине ликвидировали 24-летнего оккупанта из Хакасии

Егор Кадочников погиб в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidz

На войне в Украине ликвидировали 24-летнего российского лейтенанта Егора Кадочникова из Хакасии.

О гибели очередного офицера путинской армии сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Он пошутил, что молодой захватчик за год службы сумел накопить на "Ладу".

На фото с его похорон можно заметить интересную "деталь" – кондиционер.

"Больше всего вопросов вызвала фотография панихиды с кондиционером который свисает над проходной дверью, на кой он им там да и в принципе на кой (?)", - написал Комахидзе.

Фото с похорон Евгения Кадочникова / Фото facebook.com/irakli.komaxidz

Как говорится в некрологе, уроженец города Абакан Республики Хакасия Егор Кадочников проходил службу в воинской части Владикавказа (Северная Осетия) в звании лейтенанта. Он служил в отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы Южного военного округа, был начальником автомобильной службы. Ликвидирован 3 июля на Донбассе.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской обалсти над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Ранее защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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