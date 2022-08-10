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РФ цинично врет об обстреле Запорожской АЭС и созывает Совбез ООН

10 августа 2022, 09:48

Оккупанты пытаются всех убедить в том, что это ВСУ якобы обстреляли Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС, российские военные, оккупанты
Оккупанты обвиняют ВСУ якобы в обстреле ЗАЭС и созывают Совбез ООН / коллаж фото УНИАН, Reuters

Россия цинично обвиняет украинских защитников якобы в обстрелах Запорожской АЭС. Они даже решили созвать заседание Совета безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщают росСМИ.

Он добавил, что заседание просят провести уже завтра, 11 августа. Однако в ООН пока не отреагировали на запрос.

Полянский пытается всех убедить, что Украина якобы "устраивает провокации".

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

Другие новости:

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