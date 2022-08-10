Ликвидированы 35 оккупантов, наблюдательный пункт и склад БК: на Юге ВСУ 7 раз ударили по врагу с неба

Украинская авиация нанесла мощные удары по оккупантам / Фото УНИАН

На юге Вооруженные силы Украины во вторник, 9 августа, нанесли по противнику семь авиационных ударов и уменьшили ряды российской армии еще на 35 оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Оперативного командования Юг, опубликованной на официальной странице ОК в Facebook.

Отмечается, что защитники Украины попали по пяти ячейкам живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и по двум опорным пунктам более чем в 40 км от Херсона.

Подтвержденные потери российских оккупантов составили:

35 захватчиков;

шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина;

Бериславском районе уничтожен беспилотник "Орлан-10";

один склад боеприпасов в Новоалексеевке;

командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

Как сообщал Главред, 8 августа штурмовая авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружению и технике российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. В то же время, по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается 23 солдата.

7 августа Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян.

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