Украинская авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по оккупантам на Херсонщине

Авиация на юге нанесла самый массированный удар по оккупантам с начала войны / Фото facebook.com/kpszsu

В пятницу, 5 августа, украинская боевая авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, если такие авианалеты продлятся еще несколько дней, то российским войскам там будет "очень плохо".

"В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня (5 августа, - ред.). Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был", – рассказал советник главы ОП в эфире Фейгин Live.

Он пояснил, что это свидетельствует о том, что либо российская противовоздушная оборона уже не работает на Херсонскую область, либо возможности ПВО стали ограниченными после украинских атак.

"Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нагло 4-5 пар несколько раз в сутки, днем... Если такое продлится еще несколько дней, там очень плохо будет российской группировке", — заметил Арестович.

Он добавил, что по неподтвержденным данным, украинские самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. В то же время украинские силы работали в этот же день и в районе Берислава и Новой Каховки.

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Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в захваченном Россией Херсоне. Эстакада повреждена, по ней больше нельзя перевозить тяжелые грузы.

30 июля в Оперативном командовании Юг рассказали, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакаде также был нанесен урон, который не позволяет использовать ее для передвижения через Днепр.

В разведке Британии сообщали, что контрнаступление армии Украины на Херсонском направлении уже в разгаре. ВСУ используют дальнобойную артиллерию для нанесения ударов по стратегически важным для оккупантов объектам. Как полагают специалисты, Херсон уже практически изолирован от других захваченных территорий.

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