УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинская авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по оккупантам на Херсонщине

6 августа 2022, 07:49

Если такое продлится еще несколько дней, российской группировке будет "очень плохо", сказал советник главы ОП Алексей Арестович.

самолет, ВСУ, ракета
Авиация на юге нанесла самый массированный удар по оккупантам с начала войны / Фото facebook.com/kpszsu

В пятницу, 5 августа, украинская боевая авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, если такие авианалеты продлятся еще несколько дней, то российским войскам там будет "очень плохо".

"В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня (5 августа, - ред.). Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был", – рассказал советник главы ОП в эфире Фейгин Live.

Он пояснил, что это свидетельствует о том, что либо российская противовоздушная оборона уже не работает на Херсонскую область, либо возможности ПВО стали ограниченными после украинских атак.

"Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нагло 4-5 пар несколько раз в сутки, днем... Если такое продлится еще несколько дней, там очень плохо будет российской группировке", — заметил Арестович.

Он добавил, что по неподтвержденным данным, украинские самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. В то же время украинские силы работали в этот же день и в районе Берислава и Новой Каховки.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в захваченном Россией Херсоне. Эстакада повреждена, по ней больше нельзя перевозить тяжелые грузы.

30 июля в Оперативном командовании Юг рассказали, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакаде также был нанесен урон, который не позволяет использовать ее для передвижения через Днепр.

В разведке Британии сообщали, что контрнаступление армии Украины на Херсонском направлении уже в разгаре. ВСУ используют дальнобойную артиллерию для нанесения ударов по стратегически важным для оккупантов объектам. Как полагают специалисты, Херсон уже практически изолирован от других захваченных территорий.

Другие новости:

война в Украине Херсонская область Алексей Арестович новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:49

Украинская авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по оккупантам на Херсонщине

06:45

Если ВСУ освободят Херсон, будут ATACMS с пуском до 300 км для ударов по врагу в Крыму – экспертВидео

06:28

Китайское лицемериемнение

06:00

Москва сдаваться не собирается, перелом на фронте возможен в середине октября - Петр ЧерникВидео

05:26

Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо после слухов об изменах принца Уильяма

Реклама
04:59

Пленный командир Азова и его заместители в Москве: РФ готовится к суду над ними - ЖоринВидео

04:25

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

03:50

Осень вместо лета: украинцев предупредили о холодной аномалии в августеВидео

03:32

Харчишин назвал недоразвитыми украинских артистов, которые после карьеры в РФ вернулись на родину

03:23

Мужчинам вернет былую мощь, женщинам поможет найти любовь: как заставить цвести антуриумВидео

03:20

Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецептВидео

02:47

Звезда Национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик впервые стал отцом

02:04

Женский гороскоп на неделю 8-14 августа: Тельцам – опасность, Львам – счастливая случайность, Козерогам – врагиВидео

01:32

Военный эксперт назвал, чего Путин хочет добиться войной с Украиной

01:30

Маша Ефросинина в ярком топе показала свой отдых на природеВидео

00:51

Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в домВидео

00:07

Урганта признали иноагентом, тот ответил

00:04

Победительница Битвы экстрасенсов рассказала, почему молчит София Ротару: "Приняла четкую позицию"

05 августа, пятница
23:56

Осадчая показала нежное фото со своим младшим сыном

23:41

Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

Реклама
23:34

"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭСВидео

23:13

Муж Королевой попался на огромной лжи

23:12

Кастрировал бойца ВСУ: расследователи установили личность "палача" и поговорили с ним по телефонуВидео

22:57

Россия на войне с Украиной пошла ва-банк: войска и технику бросают с Дальнего Востока – ДаниловВидео

22:21

"Ваши ракеты обернутся против вас": израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил Путину Силой РазумаВидео

22:07

Россия не сможет напасть на Днепр, а для атаки на Чернигов у врага не хватает сил – ЖдановВидео

21:51

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ - ЭнергоатомВидео

21:32

"Ракеты к HIMARS везут трамваями": оккупанты опозорились своими фантазиями о логистике в ВСУВидео

21:18

Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкцииВидео

20:54

Войска РФ пытаются оттеснить армию Украины от окрестностей Донецка – ГенштабВидео

20:43

Алла Пугачева в шортах засветила острые коленки в Юрмале

20:31

Готовятся к возможному вторжению Беларуси: на Волыни составили план эвакуации населенияВидео

19:59

Скандал с Amnesty International: из украинского офиса начали увольняться работники

19:59

У Путина передумали: Россия видит Эрдогана посредником в диалоге с Украиной – BloombergВидео

19:44

Людмила Путина стала миллиардершей после развода с диктатором: что известно о ее "заработке"Фото

19:18

13-летнего подростка забрали в реанимацию: россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненыхВидео

19:06

После постельного видео с Владимиром Дантесом Даша Кацурина рассказала о важном решении

19:03

Гороскоп на завтра 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

18:53

Украина запасается газом на зиму: к отопительному сезону готовы на 60% - ШмыгальВидео

18:48

После рейдерского захвата Шевченко ФБУ юношеская сборная впервые едет на ЧЕ "за свой счет" - СМИ

Реклама
18:44

Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал МарченкоВидео

18:30

Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецептВидео

18:19

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

18:16

Почему на Донбассе "кромешный ад"мнение

17:58

ВСУ готовы ударить не только по Антоновскому мосту, но и по понтонным переправам войск РФ – ОК ЮгВидео

17:55

Как избавиться от запаха старости в квартире: 15 полезных советов, чтобы дома всегда пахло свежестью

17:53

На юге Украины начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий - ГуменюкВидео

17:52

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

17:24

"Не я ли сегодня идеальный пример?": Ефросинина впервые отреагировала на хейт из-за языкового скандала

17:14

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять