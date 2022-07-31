Вражеский "Град", 2 склада и 33 оккупанта: авиация ВСУ "сократила популяцию" россиян на юге

Авиация ВСУ "сократила популяцию" русских на юге/ defence-ua.com УНИАН

Украинская военная авиация за сутки, 30 июля, успешно нанесла ряд ударов по российским захватчикам на юге нашего государства. Было нанесено шесть результативных ударов с воздуха штурмовиками и вертолетами.

Трижды штурмовики ВСУ атаковали опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также трижды за сутки украинские вертолеты ударили по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.

К сокращению сил и запасов врага также приложили свою руку украинские ракетно-артиллерийские подразделения.

В целом потери врага за сутки составляют:

33 оккупанта,

2 гаубицы "Мста-Б",

реактивная система залпового огня "Град",

противотанковый ракетный комплекс,

3 единицы бронированной и автомобильной техники,

2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Отмечается, что окончательные потери врага доразведываются.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что российские оккупанты в ближайшее время могут сосредоточиться на том, чтобы проводить наступление на Бахмут и вокруг Донецка. Захватчики хотят захватить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным так называемым "референдумам" в сентябре.

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