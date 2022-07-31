Вражеский "Град", 2 склада и 33 оккупанта: авиация ВСУ "сократила популяцию" россиян на юге

Украинские штурмовики и вертолеты целый день не давали покоя захватчикам – они шесть раз за сутки результативно ударили по врагу.
Украинская военная авиация за сутки, 30 июля, успешно нанесла ряд ударов по российским захватчикам на юге нашего государства. Было нанесено шесть результативных ударов с воздуха штурмовиками и вертолетами.
Трижды штурмовики ВСУ атаковали опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Также трижды за сутки украинские вертолеты ударили по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.
К сокращению сил и запасов врага также приложили свою руку украинские ракетно-артиллерийские подразделения.
В целом потери врага за сутки составляют:
- 33 оккупанта,
- 2 гаубицы "Мста-Б",
- реактивная система залпового огня "Град",
- противотанковый ракетный комплекс,
- 3 единицы бронированной и автомобильной техники,
- 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.
Отмечается, что окончательные потери врага доразведываются.
Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.
Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что российские оккупанты в ближайшее время могут сосредоточиться на том, чтобы проводить наступление на Бахмут и вокруг Донецка. Захватчики хотят захватить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным так называемым "референдумам" в сентябре.
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