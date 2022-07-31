Бросят силы на Бахмут и вокруг Донецка: в ISW раскрыли дальнейшие планы армии РФ

Оккупанты бросят силы на Бахмут и вокруг Донецка/ Reuters

Российские оккупанты в ближайшее время сосредоточатся на том, чтобы проводить наступление на Бахмут и вокруг Донецка.

Российские командование, очевидно, хочет попробовать нажать на Бахмут с востока, опираясь на недавние достижения в районе Новолуганського. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что захватчики также направят свои усилия на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия оккупированного Донецка.

Армия страны-агрессора РФ может иметь целью захватить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным так называемым "референдумам", которые оккупанты хотят провести в сентябре этого года.

Однако в Институте изучения войны предполагают, что наступление россиян вряд ли закончится захватом Бахмута и скорее всего не будет иметь успеха на запад от Донецка, даже если российским захватчикам удастся захватить Авдеевку и Пески.

Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.

Ранее сообщалось, что возле Сватово в Луганской области украинские партизаны уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Таким образом подвоз железной дорогой боеприпасов для оккупантов на фронт теперь затруднен.

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