УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Военный" отопительный сезон: в Кабмине сделали важное заявление

30 июля 2022, 22:42

Старт отопительного сезона запланирован на середину октября, точная дата будет зависеть от погодных условий осени.

Киев отопление
Когда стартует отопительный сезон: ответ Кабмина / Факти - ICTV

В Украине новый отопительный сезон стартует традиционно после 15 октября, но с учетом погодных условий и температуры воздуха, сообщил сегодня во время брифинга министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, который находился в Виннице.

По информации чиновника, старт отопительного сезона запланирован на середину октября, а в Кабмине приняли решение не повышать тарифы на тепло. Таким образом, газ для населения будет поставляться по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

"Верховная рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы", - отметил Чернышев.

Также известно, что нормативные показатели температуры не будут пересматривать.

"Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да", - добавил министр.

На какие услуги не будут повышены тарифы

  • Распределение природного газа
  • Тепловая энергия
  • Снабжение тепловой энергии и горячей водой

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине

Напомним, 7 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в Украине не планируется повешение тарифов на электроэнергию. В правительстве предложили направить часть средств, поступающих от генерирующих электричество компаний, на стабилизацию тарифа.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что Украину ждет очень сложная зима, однако отопительный сезон должен начаться вовремя. По его словам, тарифы на отопление не изменяться, однако украинцам нужно будет научиться экономить тепло.

Читайте также:

Кабмин отопительный сезон новости Украины Алексей Чернышев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:54

Самое опасное направление: астролог предупредила о вспышке боевых действий

22:50

В Украину налетит похолодание и завалит градом: синоптики предупредили о приближении циклона FriedaВидео

22:42

"Военный" отопительный сезон: в Кабмине сделали важное заявлениеВидео

22:39

20-летний сын покойного Игоря Пелыха защищает Украину в горячей точкеВидео

22:19

"Я на работе": супруга оккупанта удивила реакцией на его звонок из пленаВидео

Реклама
22:18

Неожиданный диагноз: Комаровский рассказал о тяжелых заболеваниях ПутинаВидео

22:03

Гороскоп на август 2022 для Раков: названы самые прибыльные дниВидео

21:46

Отсрочка от армии для военнообязанных женщин: названы три условияВидео

21:42

РФ собрала мощный кулак на юге: эксперт назвал направления вражеского удараВидео

21:20

Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

20:59

Пленных казнили термобарическим оружием: эксперты раскрыли детали теракта РФ в ЕленовкеВидео

20:45

Август 2022 будет очень сложным: 4 знака зодиака отделаются легким испугом - гороскоп

20:41

У РФ проблемы с подвозом снарядов: на Луганщине партизаны повредили железную дорогуВидео

20:15

"Новейшие" технологии: оккупанты пошли на разминирование с пластиковой бутылкой и палкойВидео

20:14

Враг в ужасе убегал с поля боя после "приветов" от ВСУ на Херсонщине - ГенштабВидео

20:10

Приметы на 1 августа: 7 вещей, которые категорически нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

19:59

В Британии жестко ответили на дикие призывы посольства РФ казнить пленных украинцевВидео

19:50

Гороскоп на завтра 31 июля 2022: Львам – испытания, Весам – козни врагов, Стрельцам – тайные желанияВидео

19:43

"Потрясена и напугана": лидер Молдовы прямо обвинила РФ в кровавом теракте в ЕленовкеВидео

19:41

Спецотряд "инсульт и ревматизм": в Сети высмеяли батальон наемников РФ "Тигр"Видео

Реклама
19:25

"Знаем о нем всё": Украина запустила преследование оккупанта, который замучил до смерти бойца ВСУВидео

19:20

"Так и не успела пожить для себя": Иван Ганзера рассказал о сестре в российском плену

19:12

Первая леди призналась, где будет учиться ее дочь Александра ЗеленскаяВидео

18:58

Мощные взрывы и черный столб дыма: РФ нанесла удар по ХарьковуВидео

18:43

Новая Буча, или Зачем Россия ударила по Еленовкемнение

18:30

Путину не хватает "пушечного мяса": РФ сколачивает 30-тысячную армию "добровольцев" - CNNВидео

18:24

"Отвоевание здравого смысла": в Госдуме разразились новыми бреднями о целях войны в Украине

17:58

Кровавый теракт в Еленовке: в СНБО назвали главные цели оккупантов РФВидео

17:53

Посуда будет сиять от чистоты: 2 способа отмыть жир с крышки сковороды, не потратив ни копейки

17:39

Лучше Волочковой и Ван Дамма: звезда Женского Квартала в шпагате призвала помогать ВСУВидео

17:32

Теракт в Еленовке: Украина запустила процедуру возвращения тел, но списки погибших оккупанты еще не далиВидео

17:31

Погиб в день рождения, уничтожив танки и ДРГ РФ: трагическая история защитника ЧерниговаВидео

16:48

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: в РФ рассказали о панике в Кремле у "фюрера"Видео

16:16

Хюррем-султан снова в деле: Мерьем Узерли после слухов о третей беременности снялась топлес

16:12

Украина сможет вернуть захваченные Россией территории: экс-глава ЦРУ назвал единственное условиеВидео

16:02

Приметы на август: 7 опасных вещей, которые запрещено делать в последний месяц летаВидео

15:58

Мощный удар ВСУ в Энергодаре: стало известно число раненых оккупантовВидео

15:34

ВСУ "закрыли" еще один мост в Херсоне: оккупанты доставляли по нему техникуВидео

15:33

"Путина пристукнут": в РФ спрогнозировали сроки смены властиВидео

15:24

У украинской переселенки отобрали родную дочь в Италии: ребенка не выпускают без сопровождения монахини

Реклама
15:01

РФ стягивает военную технику к оккупированной части Харьковской области - снимки со спутникаВидео

14:59

ВСУ уничтожили оккупанта РФ, мечтавшего устроить "Голодомор 2.0"Видео

14:48

Украина уйдет под воду в первые дни августа

14:36

Сплошное очарование: самая модная челка 2022, которая подходит всем и превращает в звезду

14:31

Стальной Krab размажет врага: Польша готова передать Украине первые 8 мощных гаубицВидео

14:13

Украина получила 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III от Норвегии: что о них известно

14:12

"Когда захотела, тогда и выпила": нетрезвая Волочкова закатила истерику в эфире

14:06

"Армия РФ выдыхается, в Кремле - отчаяние": глава британской разведки предрек поражение России

13:30

Поставки ПВО NASAMS в Украину: в Пентагоне заявили, что уже закупают эти системы для передачиВидео

13:10

"Тела разлетались": украинский боец "приговорил" 8 российских танков и БТР в одном бою

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять