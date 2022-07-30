"Военный" отопительный сезон: в Кабмине сделали важное заявление

Когда стартует отопительный сезон: ответ Кабмина / Факти - ICTV

В Украине новый отопительный сезон стартует традиционно после 15 октября, но с учетом погодных условий и температуры воздуха, сообщил сегодня во время брифинга министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, который находился в Виннице.

По информации чиновника, старт отопительного сезона запланирован на середину октября, а в Кабмине приняли решение не повышать тарифы на тепло. Таким образом, газ для населения будет поставляться по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

"Верховная рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы", - отметил Чернышев.

Также известно, что нормативные показатели температуры не будут пересматривать.

"Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да", - добавил министр.

На какие услуги не будут повышены тарифы

Распределение природного газа

Тепловая энергия

Снабжение тепловой энергии и горячей водой

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине

Напомним, 7 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в Украине не планируется повешение тарифов на электроэнергию. В правительстве предложили направить часть средств, поступающих от генерирующих электричество компаний, на стабилизацию тарифа.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что Украину ждет очень сложная зима, однако отопительный сезон должен начаться вовремя. По его словам, тарифы на отопление не изменяться, однако украинцам нужно будет научиться экономить тепло.

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