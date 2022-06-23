Украину ждет очень сложная зима: тарифы не изменятся, но придется "экономить тепло" – министр

Украинцам следует отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу - Чернышев / Коллаж Киевская ОГА, УНИАН

Украину ожидает очень сложная зима, но отопительный сезон должен начаться вовремя. Тарифы на отопление не изменятся. Власти ожидают, что стандартная температура в жилище должна составлять 18-20 градусов тепла и не опускаться ниже 16 градусов. Причем украинцам следует "отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу". Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что украинцев ждет очень сложная зима. Власти понимают все риски и готовы обеспечению своевременного старта зимнего отопительного сезона. Тарифы повышать не будут.

"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное — мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", - сказал Чернышов.

Также министр говорит, что украинцам следует "отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу". Оптимальная температура в квартире должна составлять +18-20, и не меньше 16 градусов тепла.

Читайте такжеТарифы на коммуналку зимой не вырастут: Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне"Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас", – подчеркнул Алексей Чернышов.

Смотрите видео ТСН – Украину ждет тяжелый отопительный сезон

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что цена на газ для населения в Украине после мая 2022 года не изменится. Стоимость кубометра топлива по-прежнему будет составлять 7,99 грн.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Такое решение было принято из-за военного положения", - подчеркнули в сообщении.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Украина намерена полностью отказаться от покупки российского газа. Киев уже ведет переговоры с США с целью покупки американского топлива.

Главред рекомендует: