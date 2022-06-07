Полное эмбарго на газ из России: Украина откажется от закупок в ЕС и будет покупать топливо в США

Украина полностью откажется от газа из России - Витренко / Коллаж УНИАН, Reuters

Украина проводит переговоры с Соединенными Штатами Америки по вопросу закупок газа на следующий отопительный сезон. Киев прекратил покупать топливо в России еще в 2015 году и приобретает газ в Европе. Однако в странах ЕС большинство газа с территории РФ, в то время как Киев выступает за полное прекращение закупок российского топлива. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

В эфире Bloomberg TV он рассказал о том, что Украина уже 7 лет как прекратила газовые контакты с Россией. Сейчас газ покупается в Евросоюзе, однако значительная часть топлива привезена оттуда с российской территории.

Читайте такжеГазовый шантаж Путина провалился: Европа будет покупать газ за евро, а рубли достанутся ГазпромуПо его словам, учитывая позицию Киева, направленную на полный отказ от газа из РФ, поставки топлива из США станут лучшим альтернативным вариантом. Переговоры уже ведутся.

"Поскольку мы выступаем за полное эмбарго на российский газ, то считаем, что газ из США является лучшей альтернативой", - объяснил Витренко.

Также Юрий Витренко подчеркнул, что Украина собирается купить газ за рубежом на сумму до 8 миллиардов долларов.

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Напомним, глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон ранее заявил, что государство в будущем может отказаться от импорта газа. Такая перспектива возможна в том случае, если в стране будет развитие добычи газа и производства биогаза. Украина может реализовать свой потенциал в сфере биогаза в течение 10 лет.

Кроме того, в Совете национальной безопасности и обороны Украины сказали, что цена на газ для бытовых потребителей после мая не изменится. Кубометр топлива для населения по-прежнему будет стоить 7 гривен 96 копеек.

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