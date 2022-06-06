Украина может полностью отказаться от импорта газа: глава ГТС сообщил подробности

Украина может полностью отказаться от импорта газа / УНИАН

Украина может отказаться от импорта газа. Это возможно, если развить в стране добычу газа и производство биогаза. С таким заявлением выступил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон

На своей страничке в Facebook он сообщил, что Украина имеет значительный потенциал для производства биогаза. Свои подсчеты глава ГТС опубликовал 5 июня.

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 миллиардов м3 биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 миллиарда м3 биогаза через 2 года вполне реально. Украина имеет реальную возможность путем развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа", - сообщил он.

Сергей Макогон для примера приводит Данию. В стране уже 27% газа в сетях – биометан, то есть биогаз, доведенный до качества метана. Последние 5-6 месяцев к тому же наблюдается стабильный рост. Дания рассчитывает иметь стопроцентную зеленую газовую систему в 2030 – 2035 годах.

Читайте такжеЕвропейцы прогнулись: что будет с российским газом в ЕвропеОтметим, что цена на газ для населения не изменится. Как сообщили в Совете национальной безопасности, повышение цен на голубое топливо, очередной фейк российской пропаганды.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Такое решение было принято из-за военного положения", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В СНБО отметили, что цена газа составляет 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (поставки), а договоры будут автоматически продлены.

Читайте также: