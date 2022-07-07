Кабмин принял важное решение: будут ли повышать тарифы на свет

Кабмин заморозил повышение тарифов / фото РБК-Украина

В четверг, 7 июля, Кабмин принял важное решение по тарифам на электроэнергию и газ. Так, власти решили не повышать цены на свет, для чего утвердили постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в ЕС, сообщает премьер Денис Шмыгаль, пишет официальный сайт ведомстсва.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", – отметил он.

Шмыгаль также заверил, что Кабмин делает все для того, чтобы тарифы на ЖКУ оставались стабильными.

"Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается. До конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не произойдет. Мы это задекларировали, мы это будем придерживаться. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму", – подчеркнул он.

Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что власти "не ожидают легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона". В качестве же выхода из ситуации он предложил украинцам переориентироваться на альтернативные источники тепла.

"Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома – это правильное движение, правильные подходы. При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства", – сказал Шмыгаль.

Тарифы на ЖКУ в Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое, поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возросла в 3,9 раза.

До того, однако, представители НАК "Нафтогаз Украины" уверяли, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Еще 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

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