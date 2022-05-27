Взлет тарифов на отопление: в Нафтогазе ответили на слухи о трехкратном повышении цен

В Украине заговорили о трехкратном повышении цен на отопление / УНИАН

В Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины уверяют, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Как говорится в заявлении пресс-службы компании, 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в ходе действия военного положения и последующего восстановления".

Законопроектом, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"Информация, распространенная в ряде средств массовой информации, относительно того, что "в Украине цена на отопление будет повышена в три раза", является манипулятивной", - заявили в Нафтогазе.

В компании отметили, что Газоснабжающая компания Нефтогаз Трейдинг на выполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) действительно установила новые цены на газ. Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договоров, которые ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с Нафтогазом. Условия же трехлетних контрактов согласовывались правительством.

В пресс-службе пояснили, что одобренным Кабмином законопроектом предусмотрено, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания повышения тарифов.

"Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность", – отметили в пресс-службе.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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