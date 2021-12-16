Тарифы взвинтят: украинцев предупредили о провале с субсидиями из-за "дыры" в бюджете

Потребители в Украине должны быть готовы к новому росту коммунальных тарифов, говорит Олег Попенко.
В 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов, рассказал глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
В своем Facebook он напомнил о том, что по данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.
Эксперт также отметил, что уже в 2022 году потребители в Украине должны быть готовы к новому росту коммунальных тарифов.
Рост ЖКХ-тарифов: к чему готовиться
- Тариф на тепло и горячую воду в 2022 году вырастет на 26% ( он уже утверждён в городах решением советов, но не реализован);
- Тариф на электроэнергию вырастет как минимум до 2,2-2,3 грн за 1 кВт/час, а это 42%. (Минэкономики говорит о 15-17% роста тарифов).
"Суммарно за собой такой рост тарифов потянет дополнительное финансирование субсидий в размере 31 млрд гривен", - предупредил эксперт.
Попенко добавил, что "дыра" в бюджете 2022 года на субсидии будет составлять 64 млрд гривен.
Реклама
Читайте такжеВ Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелиться
Читайте еще:
- Эксперты рассказали, какие именно и как сильно тарифы повысят в 2022-м
- Киевлян предупредили о повышении тарифов: когда подорожает газ, вода и отопление
- Тарифы на холодную воду подскочат: когда и на сколько украинцы заплатят больше
Автор: Алексей Тычина