Тарифы взвинтят: украинцев предупредили о провале с субсидиями из-за "дыры" в бюджете

Украинцев предупредили о новых ЖКХ-тарифах / УНИАН

В 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов, рассказал глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В своем Facebook он напомнил о том, что по данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

Эксперт также отметил, что уже в 2022 году потребители в Украине должны быть готовы к новому росту коммунальных тарифов.

Рост ЖКХ-тарифов: к чему готовиться

Тариф на тепло и горячую воду в 2022 году вырастет на 26% ( он уже утверждён в городах решением советов, но не реализован);

( он уже утверждён в городах решением советов, но не реализован); Тариф на электроэнергию вырастет как минимум до 2,2-2,3 грн за 1 кВт/час, а это 42% . (Минэкономики говорит о 15-17% роста тарифов).

"Суммарно за собой такой рост тарифов потянет дополнительное финансирование субсидий в размере 31 млрд гривен", - предупредил эксперт.

Попенко добавил, что "дыра" в бюджете 2022 года на субсидии будет составлять 64 млрд гривен.

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