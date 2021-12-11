Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили изменение цены на газ

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Тариф на газ для абонентов, пользующихся услугой Поставщика последней надежды может меняться.

Об этом идет речь в разъяснении Газопостоавляющей компании Нафтогаз на вопрос одного из пользователей в Facebook компании.

Отвечая на вопрос о том о резком изменении тарифа ППН в Нафтогазе объяснили, что компания не устанавливает цену.

Как и почему меняется тариф ППН

Тариф рассчитывают на ежемесячной основе по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды", утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 № 809.

"Поэтому в формулу цены для клиентов ППН закладываются определенные риски. Также формула учитывает такие факторы как фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других рыночных факторов", - говорится в ответе компании.

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В Нафтогазе добавили, что ППН – это временное страхование на рынке поставки газа бытовым клиентам. Поставщик, выполняющий эту функцию, должен быть надежным, финансово стабильным, должен иметь операционную способность и большие объемы газа впрок, чтобы в случаях, когда сотни тысяч клиентов остаются без поставщика, иметь возможность их обслуживать.

Что такое Поставщик последней надежды

По тарифам ППН платят украинцы, чей поставщик не смог выполнять свои обязательства. Согласно закону, таких украинцев на 60 дней переводят на поставщика последней надежде.

В Нафтогазе добавили, что размер тарифа считают не они. Для этого есть специальная формула, которая описана в постановлении Кабмина.

Как в Украине изменят тариф ППН

НКРЭКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.

"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЭКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

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