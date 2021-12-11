УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили изменение цены на газ

11 декабря 2021, 17:57
Прослушать новость
Остановить

ППН – это временное страхование на рынке поставки газа бытовым клиентам.

Цены на газ
/ pixabay

Тариф на газ для абонентов, пользующихся услугой Поставщика последней надежды может меняться.

Об этом идет речь в разъяснении Газопостоавляющей компании Нафтогаз на вопрос одного из пользователей в Facebook компании.

Отвечая на вопрос о том о резком изменении тарифа ППН в Нафтогазе объяснили, что компания не устанавливает цену.

Как и почему меняется тариф ППН

Тариф рассчитывают на ежемесячной основе по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды", утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 № 809.

"Поэтому в формулу цены для клиентов ППН закладываются определенные риски. Также формула учитывает такие факторы как фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других рыночных факторов", - говорится в ответе компании.

Реклама

В Нафтогазе добавили, что ППН – это временное страхование на рынке поставки газа бытовым клиентам. Поставщик, выполняющий эту функцию, должен быть надежным, финансово стабильным, должен иметь операционную способность и большие объемы газа впрок, чтобы в случаях, когда сотни тысяч клиентов остаются без поставщика, иметь возможность их обслуживать.

Что такое Поставщик последней надежды

По тарифам ППН платят украинцы, чей поставщик не смог выполнять свои обязательства. Согласно закону, таких украинцев на 60 дней переводят на поставщика последней надежде.

В Нафтогазе добавили, что размер тарифа считают не они. Для этого есть специальная формула, которая описана в постановлении Кабмина.

Как в Украине изменят тариф ППН

НКРЭКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.

"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЭКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

Читайте такжеНовый взлет коммунальных тарифов: подорожает отопление, газ и электричество

Читайте еще:

viber
Нафтогаз цена газа цены на газ тарифы на газ
Сейчас вы просматриваете новость «Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили изменение цены на газ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым Гороскоп на сегодня 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьГороскоп на сегодня 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитрость Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку" Приметы на 8 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 8 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаФинансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
18:07

Замминистра Гогилашвили прокомментировал свою "чрезмерную эмоциональность" на блокпосте

17:57

Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили изменение цены на газВидео

17:25

Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра

16:54

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

16:46

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:02

Звоночек не только для Украины, но и для НАТО: президент Литвы предупредил об угрозе вторжения РФВидео

15:58

Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимыВидео

15:25

Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детейВидео

15:15

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

15:10

Ретроградная Венера 2021: даты и что категорически нельзя делатьВидео

14:50

Автобус с людьми "впечатался" в грузовик на Львовщине: в салоне было 20 человек

14:42

"Конец не за горами": Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса

14:38

Javelin не защитят от агрессии РФ: в ВСУ объяснили, чего не хватает УкраинеВидео

14:19

В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый морозФото

14:17

Ученые научились заранее определять пациентов, которые будут тяжело болеть COVID-19Видео

13:51

21-летнего украинца нашли мертвым в Чехии, куда он уехал на заработки

13:46

Содержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в УкраинеВидео

13:33

Замминистра МВД устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту - Монастырский обещает разобратьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

12:55

Зеленский объяснил, почему 1 декабря не состоялся государственный переворотВидео

Реклама
12:41

"Не было бы никакой российской агрессии": Кулеба назвал главную ошибку НАТО по отношению к УкраинеВидео

12:26

Украина получит от Всемирного банка 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19Видео

12:09

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

11:49

Мошенники нагло опустошают счета клиентов ПриватБанка: как обезопасить свои деньги

11:49

"Шантаж на почве энергетики": премьер Польши жестко обратился к Путину

11:13

"Лишил шанса построить отношения с другим": холостячка Огневич не понимает, почему выбрала Задворного

11:00

Коалиция против Путина и удар по Азовскому морю: дипломат рассказал, в чем опасность для УкраиныВидео

10:28

Переговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по ДонбассуВидео

10:23

Учитель из Киева, который угрожал "выбить мозги" ученикам, отстранен от работы

09:57

"Задние кресла сорвало, людей раздавило": микроавтобус, который разбился под Черниговом, был грузовымВидео

09:24

Снег будет в дефиците: синоптик уточнил, какой погоды в Украине ждать до конца декабряВидео

08:42

Большинство случаев Омикрона в США обнаружили у вакцинированных гражданВидео

08:30

"Сон на ульях", мертвые пчелы на завтрак и ситро из детства: уникальные достопримечательности Карпат в финальном выпуске Мандруй УкраїноюВидео

08:22

Коронавирус в Украине 11 декабря: более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей

08:15

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

07:59

США отложили поставку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов - СМИВидео

07:46

У всех пенсионеров сидит гвоздем в голове один и тот же вопросмнение

07:28

Байден обсудил с новым канцлером Германии обострение ситуации вокруг Украины

06:31

Эхо грядущей войнымнение

05:30

Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

Реклама
05:02

Убираем налет, ржавчину и желтизну: как очистить ванну в домашних условиях

04:46

Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Видео

04:22

Дочь Мадонны в образе звезды фильмов для взрослых из начала 2000-ых шокировала фанатов

04:17

Зимы не будет: украинцев предупредили о неожиданной аномалииВидео

03:51

Как вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средства

03:15

Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниВидео

02:48

Коты спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве

02:24

Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханкуВидео

01:43

Защитит от ультрафиолета и поможет в уборке: названы необычные свойства крема от солнца

01:16

Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять