В Украине анонсировали резкое изменение тарифа на газ: кому повезет платить меньше

В Украине планируют изменить тариф на газ / УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сделала заявление относительно снижения цен на газ от поставщика "последней надежды".

Как говорится в сообщении регулятора на странице в Facebook, на сегодня поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины.

В связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ, с 1 декабря 2021 цена реализации природного газа поставщиком "последней надежды" для нужд бытовых потребителей составляет около 30 грн за 1 куб. об.

Положениями Закона Украины "О рынке природного газа" регулятор наделен полномочиями принимать решения об осуществлении поставки природного газа бытовым потребителям поставщиком "последней надежды" на условиях типового договора и базового годового предложения.

Как в Украине изменят тариф ППН

НКРЕКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.

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"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЕКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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