УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине анонсировали резкое изменение тарифа на газ: кому повезет платить меньше

6 декабря 2021, 16:14
Прослушать новость
Остановить

В НКРЕКП рассказали о планах снижения цен на газ от поставщика "последней надежды".

Газ, цены
В Украине планируют изменить тариф на газ / УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сделала заявление относительно снижения цен на газ от поставщика "последней надежды".

Как говорится в сообщении регулятора на странице в Facebook, на сегодня поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины.

В связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ, с 1 декабря 2021 цена реализации природного газа поставщиком "последней надежды" для нужд бытовых потребителей составляет около 30 грн за 1 куб. об.

Положениями Закона Украины "О рынке природного газа" регулятор наделен полномочиями принимать решения об осуществлении поставки природного газа бытовым потребителям поставщиком "последней надежды" на условиях типового договора и базового годового предложения.

Как в Украине изменят тариф ППН

НКРЕКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.

Реклама

"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЕКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

Читайте такжеУкраинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить больше

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Читайте такжеНовые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа дата

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

Читайте еще:

viber
Нафтогаз цена газа цены на газ тарифы на газ
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине анонсировали резкое изменение тарифа на газ: кому повезет платить меньше». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытиемПроще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыЛюбовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные перемены Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годПопулярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 год Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 годДеньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученыхКак кофе влияет на зрение человека - ответ ученых
16:59

Сценарий блицкрига: РФ может молниеносно отрезать Прибалтику от НАТО - The Times

16:56

Ходит с пакетом для денег: в Киеве заметили пенсионера, который просит оплатить ему "коммуналку"Видео

16:54

Стрелял в утку – попал в ребенка: в Херсонской области охотник подстрелил племянника

16:52

Требуют 7 миллионов гривен: в Харькове школы оказались под ударом из-за массового минированияВидео

16:29

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:20

Планы Газпрома на транзит газа без Украины под ударом: ФРГ ставит резкое условие по запуску СП-2Видео

16:14

В Украине анонсировали резкое изменение тарифа на газ: кому повезет платить меньшеВидео

15:56

В Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста, который определяет "Омикрон"Видео

15:52

В ВОЗ объяснили особенности штамма Омикрон: чем отличается, меры предосторожности

15:42

Врач рассказала, можно ли одновременно заразиться гриппом и "ковидом"Видео

15:37

Гороскоп на 2022 год для Раков: денежное вознаграждение, пополнение в семействе и лучшие дниВидео

15:30

Дочь Оли Поляковой загремела в больницу

15:23

Киев и еще восемь областей выходят из "красной" зоныВидео

15:15

Зима отменяется: украинцев предупредили об аномалии и дали прогноз до Нового годаВидео

15:11

Большая война РФ и Украины – катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрударуВидео

14:58

Злата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядахФото

14:57

Известного футболиста Артема Милевского жестко задержали в центре Киева: в СБУ сделали заявлениеВидео

14:34

Украина ждет уступок от РФ и знает о планах США: в ОП готовят заявление по диалогу Байдена и ПутинаВидео

14:32

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте

14:32

Ягода по 1,5 тысячи за килограмм: украинцев шокировали бешеными ценами

Реклама
14:31

Возвращение в Хогвартс - вышел первый тизер продолжения истории о Гарри ПоттереВидео

14:23

Небывалая удача и изобилие: топ-3 знака, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах

14:20

Комаровский разбил вдребезги миф о неполезности популярного продукта

14:11

В Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушки

14:10

Кровавая резня со стрельбой: в Кривом Роге устроили смертельные разборки

13:52

Украина, НАТО и "гарантии" для РФ – главные темы: Кремль объявил план переговоров Путина с БайденомВидео

13:45

В Украине рекордно упали цены на топливоВидео

13:45

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

13:38

В Кривом Роге поезд переехал железнодорожника, который ремонтировал пути

13:25

Немного дикий, но очень интересный принт зебра вернулся в моду на зиму 2022ФотоВидео

13:17

Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовитьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

12:59

В Украине хотят взять под контроль цены на продуктыВидео

12:48

MARUV и не снилось: Анна Неплях в облегающем латексном платье и чулках взбудоражила поклонников

12:46

Трагедия в Луцке: покончила с собой мама умершей от отравления каштанами девочки

12:34

Сторонница Путина предложила выгнать Турцию из НАТО и сделала прогноз по вторжению России в УкраинуВидео

12:29

"Прошлогодней цены уже не ждите": насколько подорожает свинина перед Новым годом

12:17

В Тернополе завершили "Большую стройку" крупнейшей транспортной развязки Западной Украины

12:07

Ольга Фреймут засветила горячего красавца-брата

12:05

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыВидео

Реклама
11:46

Число заробитчан в Польше взлетело: где и сколько зарабатывают украинцыВидео

11:26

Антитабачные активисты просят парламент разобраться с нелегальными сигаретами Duty Free на украинском рынке

11:26

Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогодаВидео

11:16

В Украине снизились темпы вакцинации: уколов против COVID-19 стало в три раза меньшеВидео

11:04

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

11:03

Похудевшая Зарицкая показала сочные изгибы в мокром купальнике

10:59

"Более смертоносная": создатель вакцины AstraZeneca прогнозирует новую опасную пандемиюВидео

10:23

Должникам грозит отключение услуг ЖКХ: украинцам готовят драконовские штрафыВидео

10:16

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

10:08

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять