Тарифы на коммуналку зимой не вырастут: Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне / коллаж УНИАН

Для жителей Украины уровень тарифов на услуги ЖКХ намерены заморозить примерно до конца года (но есть вероятность, что даже до конца отопительного сезона 2022/2023) ‒ в районе 7,95 гривны за кубометр газа. Такое заявление руководителя Кабмина Дениса Шмыгаля цитируют представители пресс-службы правительства.

"Мощности нужные имеются. С нашими западными соседями договоренности тоже есть. Сегодня даем поручение компании "Нафтогаз" ‒ для того, чтобы к началу отопительного сезона в украинских газохранилищах было не менее девятнадцати миллиардов кубометров "голубого топлива"", – говорит он.

Как говорит экс-руководитель интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Билявский в комментарии порталу "Обозреватель" также был настроен довольно позитивен. Как говорит специалист, вариант нормального проведения отопительного сезона 2022/2023 Украиной составляет 95%. Остальные 5% –факторы, которые по причине войны практически невозможно.

"95% на то, что мы успешно пройдем отопительный сезон. Очень приятно, что подготовка к отопительному сезону уже началась ‒ своевременно, в июне. Как положено по стандарту. Формируется программа, а также все виды ремонтов. Кабинет министров делает все четко и правильно. Кроме того, созданы абсолютно все условия для того, чтобы мы успешно подготовились к отопительному сезону", – подытожил Билявский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое, поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возросла в 3,9 раза.

До того, однако, представители НАК "Нафтогаз Украины" уверяли, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Еще 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

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