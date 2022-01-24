УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Шмыгаль рассказал, как изменятся тарифы на газ до конца отопительного сезона

24 января 2022, 21:12
Прослушать новость
Остановить

По его словам, правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями.

Шмыгаль
Шмыгаль назвал тарифы на 2022 год / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что тарифы на электроэнергию и цены на газ до конца отопительного сезона не изменятся.

Как стало известно на брифинге после заседания Совета безопасности и обороны Украины в понедельник, 24 января, речь идет о соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления.Об этом он заявил

"Правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями в отношении и передачи средств, и передачи налогов в бюджеты. Соответственно, это также позволяет утверждать, что тарифы на тепло и горячее водоснабжение органы местного самоуправления повышать не будут до конца отопительного сезона", сказал глава правительства.

Напомним, ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году. Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.

Читайте также:

viber
тарифы на газ новости Украины Денис Шмыгаль
Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль рассказал, как изменятся тарифы на газ до конца отопительного сезона». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуПриметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедыНоволуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды Вызывают зависть: знаки зодиака, которых чаще всего обсуждаютВызывают зависть: знаки зодиака, которых чаще всего обсуждают Гороскоп на сегодня, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недругиГороскоп на сегодня, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недруги
21:13

Кто сделает бустерную прививку – получит еще 500 грн: Зеленский пообещал новый бонус за вакцинацию

21:12

Шмыгаль рассказал, как изменятся тарифы на газ до конца отопительного сезонаВидео

20:37

Достаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут сторонойВидео

20:34

Как напиток лучше всего употреблять перед сном - комментарий диетолога

20:32

"Все под контролем": Зеленский обратился к украинцам после СНБОВидео

Реклама
20:31

Александра Зарицкая повторила легендарный образ Ким Кардашьян

20:11

Поводов для паники нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения России

20:09

Что будет с телом, если регулярно есть морскую капусту - ответ диетолога

19:59

Украину ждет двукратное увеличение случаев коронавируса по сравнению с осенью - ЛяшкоВидео

19:53

Угроза войны с Россией, курс доллара и тарифы: главные заявления по итогам заседания СНБОВидео

19:37

В Одессе учительница избила школьника и прогрозила ему убийствомВидео

19:18

Как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Анастасии Заворотнюк - 21-летний Майкл СтрюковВидео

19:17

Международные авиакомпании стали массово менять график полетов в КиевВидео

19:15

Подорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлебВидео

18:41

Признание Россией "ЛДНР" и обращение к Путину: в Госдуме рассмотрят документ уже через месяц

18:37

Нанести врагу неприемлемые потери: Резников объяснил, почему война касается каждогоВидео

18:30

Совет ЕС резко обратился к России и призвал к деэскалации вокруг УкраиныВидео

18:21

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

18:08

Вторжение в Украину станет новой Чечней для России - ДжонсонВидео

18:07

Исполнение желаний, денежная удача и удивительные возможности: кому из знаков повезет уже в февралеВидео

Реклама
17:57

В ПХГ Европы осталось около 30% запасов газа: Газпром заявил об историческом дефиците топлива в ЕС

17:56

На украинских дорогах появятся полицейские "фантомы": названы сроки

17:55

Угроза агрессии: Данилов объяснил планы и намерения РФВидео

17:54

Показала зад всему миру: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей полностью обнажилась в знак протеста

17:43

Дети массово попадают в больницу: в Украине продают опасные игрушкиВидео

17:42

В Украине взвинтят цены на интернет: тарифы резко подскочатВидео

17:26

"Большая стройка": Укравтодор объявил тендер на реконструкцию объездной Житомира по трассе М-06

17:00

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

16:59

Останки ребенка утопили в озере: в Кривом Роге приемные родители сожгли тело 6-летней дочериВидео

16:57

Угроза захвата Харькова: в СБУ раскрыли вероятные сценарии агрессии РФВидео

16:44

Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииВидео

16:34

Беларусь стянет войска к границам Украины: Лукашенко объявил о совместных с Россией планахВидео

16:21

Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программыВидео

16:15

Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин деньВидео

16:13

Майкл Щур. Железобетонный аргумент, почему вторжения России не будетВидеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях в сексуальном кружевном белье загипнотизировала фанатов идеальными изгибами

15:59

Лечебные ванночки для ног: проверенные способы, которые снимут усталость

15:51

"Пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации": Япония просит своих граждан покинуть УкраинуВидео

15:48

Укрпочта вводит новые тарифы и меняет условия доставки: что известноВидео

15:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививатьВидео

Реклама
15:26

Зеленский на фоне военной угрозы России против Украины созывает СНБО

15:15

Россия пыталась взять Европу "на понт": почему посольства вывозят семьи дипломатов из Украинымнение

15:05

Евровидение-2022 - названы восемь финалистов нацотбора от УкраиныВидео

14:57

Пустые полки и взлет цен: украинцам раскрыли сценарий подорожания продуктовВидео

14:48

В Польше при загадочных обстоятельствах умер 28-летний украинец: дома остались жена и двое детей

14:33

Аграрные расписки как инструмент привлечения средств могут исчезнуть с агрорынка Украины

14:25

Людмила Янукович умерла: у беглого экс-президента ответили на фейкВидео

14:22

Газ и нефть – под ударом, а вопрос SWIFT блокирует ФРГ: СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против РФВидео

14:10

Мокрая и сочная Maruv обнажила свой "орех" в бассейне на камеру

14:03

Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять