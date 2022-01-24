Шмыгаль рассказал, как изменятся тарифы на газ до конца отопительного сезона

Шмыгаль назвал тарифы на 2022 год / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что тарифы на электроэнергию и цены на газ до конца отопительного сезона не изменятся.

Как стало известно на брифинге после заседания Совета безопасности и обороны Украины в понедельник, 24 января, речь идет о соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления.Об этом он заявил

"Правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями в отношении и передачи средств, и передачи налогов в бюджеты. Соответственно, это также позволяет утверждать, что тарифы на тепло и горячее водоснабжение органы местного самоуправления повышать не будут до конца отопительного сезона", сказал глава правительства.

Напомним, ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году. Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.

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