В Нафтогазе предупредили о новых тарифах: когда изменят цены на газ

Юрий Витренко рассказал о цене на газ в 2022 году / УНИАН

Глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.

В интервью РБК-Украина он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.

"Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят", - рассказал он.

Глава Нафтогаза отметил, что в регионах перепродают газ по очень разным ценам - 7,88, 7,18, но есть и по 13,5, как в Херсоне.

"Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке", - подчеркнул он.

Реклама

"Какая будет цена по этим годовым контрактам? Ну, во-первых, даже сейчас цены разные. Нафтогаз создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр", - добавил Витренко.

Напомним, ранее в Нафтогазе заявили о том, что тариф на газ для абонентов, пользующихся услугой Поставщика последней надежды может меняться.

Как и почему меняется тариф ППН

Тариф рассчитывают на ежемесячной основе по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды", утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 № 809.

"Поэтому в формулу цены для клиентов ППН закладываются определенные риски. Также формула учитывает такие факторы как фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других рыночных факторов", - говорится в ответе компании.

В Нафтогазе добавили, что ППН – это временное страхование на рынке поставки газа бытовым клиентам. Поставщик, выполняющий эту функцию, должен быть надежным, финансово стабильным, должен иметь операционную способность и большие объемы газа впрок, чтобы в случаях, когда сотни тысяч клиентов остаются без поставщика, иметь возможность их обслуживать.

Читайте еще: