Нафтогаз отказывает украинцам в подключении: кому не повезет и в чем причина

В Нафтогазе назвали условие подключения газа / Reuters

При попытке подключиться к поставщику газа отдельные абоненты сталкиваются с проблемой - им отказывают в предоставлении услуги.

Один из домовладельцев рассказал, что после того как ему отказали в подключении, обратился в Нафтогаз, пишет издание На пенсии.

В свою очередь в Нафтогазе абоненту объяснили, что причина отказа – отсутствие права собственности на жилье.

В компании пояснили, что руководствуются постановлением НКРЭКУ №2496 от 30.09.2015 "Об утверждении Правил поставки природного газа".

Что нужно для заключения договора на поставку газа

Представители Нафтогаза говорят, что для заключения договора поставки природного газа бытовые потребители вместе с заявлением-присоединением к условиям договора поставки природного газа бытовым потребителям предоставляют поставщику оригиналы следующих документов: документы, которыми определено право собственности или пользования на объект (помещение).

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Ознакомиться со всеми положениями и условиями подключения к поставщику газа можно на сайте Верховной Рады или непосредственно на сайте компании.

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Ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.

Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.

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