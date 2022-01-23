Нафтогаз отказывает украинцам в подключении: кому не повезет и в чем причина

В Нафтогазе объяснили, что нужно для заключения договора поставки природного газа.
При попытке подключиться к поставщику газа отдельные абоненты сталкиваются с проблемой - им отказывают в предоставлении услуги.
Один из домовладельцев рассказал, что после того как ему отказали в подключении, обратился в Нафтогаз, пишет издание На пенсии.
В свою очередь в Нафтогазе абоненту объяснили, что причина отказа – отсутствие права собственности на жилье.
В компании пояснили, что руководствуются постановлением НКРЭКУ №2496 от 30.09.2015 "Об утверждении Правил поставки природного газа".
Что нужно для заключения договора на поставку газа
Представители Нафтогаза говорят, что для заключения договора поставки природного газа бытовые потребители вместе с заявлением-присоединением к условиям договора поставки природного газа бытовым потребителям предоставляют поставщику оригиналы следующих документов: документы, которыми определено право собственности или пользования на объект (помещение).
Ознакомиться со всеми положениями и условиями подключения к поставщику газа можно на сайте Верховной Рады или непосредственно на сайте компании.
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Ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.
Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.
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