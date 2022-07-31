Если Путин выстоит, он будет уничтожать Украину до последнего - Александр Хара

Пока Путин жив и существует Россия, Украина будет в постоянной опасности / Reuters facebook.com

​Россия готовится к затяжной войне не только до полного уничтожения Украины, но и до серьезного ослабления Запада. Однако война в Украине может ослабить позиции Путина и всей системы, которую он создал за годы правления.

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал о том, возможен ли распад России и поможет ли в этом уход Путина из Кремля, зачем Лукашенко и Путин снова собираются в поход на Киев, почему Украине важно сохранить Херсон и Одессу и как это поможет вернуть Крым, когда стоит разрушать Крымский мост, как долго может продолжаться война, и при каких условиях Россия снова может напасть на Украину.

Какова вероятность нападения Беларуси в ближайшие месяцы? Как вы ее оцениваете?

Сложно исключить субъективный фактор безумия таких людей, как Путин или Лукашенко, поскольку они являются тиранами и окружены людьми, которые подают информацию исключительно в том ключе, который им нравится. В случае с Лукашенко надо также понимать, что он не является самостоятельным человеком, который потерял, после того как замарал руки по локоть в крови белорусов после нелегитимных выборов, пространство для маневра. Он не может опираться на Украину или Западную Европу и балансировать. И поэтому, когда мы пытаемся разобраться и определить такую вероятность, мы исходим из логических аргументов с точки зрения того, что это может дать Беларуси, способна ли Беларусь собрать такие мощные силы, которые бы угрожали Украине и могли бы достичь важных военных целей.

Безусловно, если опираться на логику, в этой войне для белорусов места нет. Беларусь как таковая является страной-агрессором, начиная с 24 февраля, поскольку она предоставила свою территорию для осуществления военной агрессии против Украины. С точки зрения международного права и украинского законодательства нет разницы, были ли белорусы на территории Украины с оружием в руках или нет — они уже есть агрессорами.

Пойдет ли Беларусь - сложно сказать. Россиянам, безусловно, хотелось бы не только распыления сил. Они понимают, что без того, чтобы ударить по Западной Украине, у них нет возможности остановить поток оружия, техники и боеприпасов, которые нам поставляют наши западные партнеры. Но с другой стороны, эта угроза появилась буквально сразу и мы видим, что уже прошло 150 дней и они ничего не сделали. Потому что, наверное, есть военные, которые могут рассчитать и посмотреть насколько бесславный конец их здесь будет ожидать.

Поэтому они готовятся - делают вид, что готовы, Лукашенко постоянно провозглашает свои политические заявления, чтобы показать, что он является союзником и лоялен к Путину. Хотя, безусловно, он является младшим партнером, который временно занимает свою должность. Факт того, что они не пошли, показывает, что там есть понимание.

Для Лукашенко это сомнительная цель, поскольку он фактически запрыгивает на Титаник и я не думаю, что ему это нужно. Хоть он и подонок, но он довольно умный человек, поэтому будет до последнего маневрировать, чтобы не втянуться в эту авантюру, которая уже боком вылезла России. И, надеюсь, что и Путину в ближайшее время, лишь бы он не удержался у власти. Поэтому сложно оценить вероятность — больше логических факторов видимо, чтобы этого не было и для самого Лукашенко, я уже не говорю о народе Беларуси. Но посмотрим, возможно, у него не будет возможности, потому что кто-то другой будет отдавать приказы, а не Лукашенко.

Что может быть дальше с Россией? Есть ли вариант того, что она останется в своих границах или действительно ее ждет распад на несколько отдельных регионов?

Все империи распадаются — вопрос в том, когда. Безусловно, сейчас все зависит от нас. Я надеюсь, что мы будем способны нанести военное поражение России в Украине и нам удастся, по крайней мере, в этой части войны освободить те территории, которые были захвачены после 24 февраля. Я не думаю, что у нас будет достаточно сил для того, чтобы освободить Донецк или Луганск и, тем более, АР Крым, но бы хотелось приблизить этот день.

Если мы освободим юг в ближайшие недели, это будет очень мощным ударом по путинский системе. Генералы-ястребы в его окружении уже говорят, что нужна всеобщая мобилизация, чтобы забрасывать Украину "пушечным мясом". Критикуют его и умеренные, которые видят, что исчезла салями и фактически нет возможности путешествовать по миру, а также есть большое количество других неудобств. Однако для большинства россиян это все ничего не стоит - они не имели такой возможности до 2014г., несмотря на все нефте- и газодоллары. Потому что Россия — это мафиозная структура, то есть клептократическая компания, которая держит и высасывает ресурсы за ее территории. Но это и наша сильная сторона, поскольку есть не такое большое количество регионов, которые наполняют бюджет (например, тот самый Татарстан). Сейчас они чувствуют, что участвуют в войне, платят за имперские амбиции и фактически их притесняют с точки зрения культурного развития, так как началась новая волна русификации. Безусловно, это не очень нравится тем, кто обладает ресурсами и не получает от них должного. Поэтому подобные настроения будут распространяться, тем более что увеличивается количество гробов, которые туда возвращаются.

Читайте такжеИспуганные россияне бежали с поля боя после "приветствия" от ВСУ на Херсонщине-ГенштабБуквально на этой неделе мы видели, что начали раздавать разнообразные кресты "Героев России" представителям этнических меньшинств, которые в своем большинстве были брошены на смерть в Украину. То есть таким пиар-методом власти РФ пытаются как-то отметить их роль. Для какого-то количества голотьбы это нормально-все видели историю из Лада "Калина". Но доведенное до состояния скота русское население не изменит своего отношения к войне, но они могут увидеть, что их используют, а не этнических русских. Кроме того, у них отнимают еще больше ресурсов, которые не возвращаются обратно в виде больниц и других вещей. Также идет наступление на культуру и какие бы комиксы не читали буряты, которые к нам приехали, но для любого человека родной язык-это важный маркер и они его теряют. Безусловно, есть интеллектуальная элита малых народов, которая пытается сохранить идентичность, язык, культуру и именно они могут стать проводниками недовольство центром.

Я не думаю, что это будет какое-то вооруженное противостояние, но какие-то протесты точно могут быть. Но они не будут связаны с войной в Украине, потому что мы для них являемся врагами — такой имидж украинцев с 2014 года рос по восходящей и какого-то сочувствия или понимания того, что россияне пришли в Украину как захватчики и убийцы, не следует ожидать.

Я хотел бы увидеть фрагментацию России. Чтобы малые народы, особенно те, которые живут ближе к Украине, прежде всего на Кавказе, получили свободу. Прежде всего чеченский народ, который слишком долго страдал от подонка-ставленника Путина, который гнобит, в том числе, и свой народ. А также для россиян, ведь если посмотреть на историю от 20-го века, они не имели собственной государственности-РСФСР фактически было формальным образованием имперской власти в Москве, которая занималась другими вопросами. К тому же, в последнее время было много сюжетов, которые показывают, что этнические русские до сих пор живут как в феодальные времена. Мне их не жалко, потому что если они не воюют у нас, то они терпят и поддерживают Путина. Но если мы говорим об исторической справедливости, то, наверное, поражение России в этой войне даст возможность россиянам устроить свою жизнь, а не смотреть, как заграбастать чужое.

Хотелось бы на это надеяться, но будущую динамику сложно предугадать. Было несколько человек, которые предсказали падение Советского Союза, но 99% даже не надеялись на это в столь короткий срок. Надеюсь, что мы будем приятно поражены, но просчитать это просто невозможно.

Устранение или отстранение Путина от власти в течение ближайшего времени может ускорить распад РФ или хотя бы потерю контроля центра над другими регионами?

Честно говоря, я не верю в то, что какая-то сила или какие-то приближенные к Путину лица могут это сделать. В чем Путин гениальный (надо отдать должное ему как представителю спецслужб и человеку, который отдавал приказы убивать своих политических конкурентов и "Новичком" и с помощью пистолета), то это в том, что он себя максимально обезопасил и сейчас у него лучшая система защиты себя как физического существа.

Второй момент - как представитель спецслужб, он абсолютно понимает систему доносов, подслушивания и прочих вещей, когда есть большое недоверие. По большому счету, это один из крупных пороков россиян — отсутствие горизонтальных связей и тотальное недоверие. Есть небольшие ячейки людей (интеллектуалов, либералов), которые такие отношения поддерживают, но остальные нет. Безусловно, помнят 1937 год, хотя на самом деле не доносы были причиной того безумия. Но система построена и она работает.

Читайте такжеМечта Путина: Горбач рассказал, почему Россия все еще хочет захватить КиевПоэтому я не верю, что Путина уберут. О здоровье Путина директор ЦРУ сказал, что, к сожалению, оно у него хорошо — да, выглядит он не очень и хотелось бы надеяться, но надежды не является частью стратегии.

Но если с ним что-то произойдет, будет определенный период, когда "башни Кремля" будут пытаться взять под контроль власть. Нам сложно оценить эту динамику легко ли будет кому-то одному, скорее всего, представителю спецслужб, взять все под контроль и физически уничтожить конкурентов или процесс противостояния будет более длительным. Но от этого зависит другая динамика, потому что Путин как символ и гарантия системы, которую он создавал 20 лет, уже не будет существовать как противовес. Соответственно тогда региональные царьки, такие как Кадыров, будут смотреть на то, чтобы отхватить себе нечто большее. Возможно, он даже будет настолько глупым, чтобы попытаться выйти на национальный уровень, ведь возможности его тик-ток армии направлены именно на это — показать свою важность.

Вряд ли к нему есть уважение, но он всячески показывает, что он якобы сильный лидер. Почему русские всегда любили Сталина, Ивана Грозного, Петра Первого? Потому что эти люди давали величие, а с другой стороны были чрезвычайно грубыми. И архетип брутального правителя никуда не делся — в России всегда отдавали им должное, когда хотели порядка. Но с другой стороны, экономические ограничения и брутальный правитель будут означать для России еще больше санкций и еще более кардинальное ухудшение жизни, влекут за собой центробежные процессы.

Скорее всего, подковерная борьба будет длительной, ведь нет ни одного человека, который мог бы быстро взять под контроль все ресурсы и ключевые должности. Тем более, если они будут пытаться сделать все "по закону", как это любит Путин.

Поэтому этот переход будет толчком к центробежной тенденции распределения прав. Мы должны быть к этому готовы, потому что это будет таким же вызовом, как и война, даже в гуманитарном измерении. Плюс существуют военные угрозы - представьте себе, сколько еще оружия есть на территории России-по меньшей мере там есть ядерное оружие, химическое и возможно даже бактериологическое. Это — вызов всему человечеству и очень жаль, что на Западе не задумываются над тем, каким образом можно взять под контроль вещи, которые могут уничтожить цивилизацию. К сожалению, несмотря на российскую пропаганду, на Западе пытаются удержать Россию в тех границах, в которых она является. Напомню, что в свое время Джордж Буш-старший приезжал в Украину и пытался уговорить не отсоединяться от Советского Союза. Поэтому когда в России начнутся центробежные процессы, то же самое может произойти и с республиками, чтобы они оставались частью России. Поскольку с единым центром легче разговаривать и уменьшается угроза использования оружия, которое может всех нас уничтожить.

Почему, по вашему мнению, Путин не отказался от идеи нападения на севере после отступления из-под Киева в первые месяцы и изменилась ли сейчас его цель? Чего он хочет достичь?

Ключевая цель — установить новые правила международной жизни, которые ему выгодны. У него есть сфера влияния, в которую входит Украина. Эта война идет не за территории, а по принципу "тварь дрожащая или право имею" — по большому счету, именно это он пытается доказать Западу. Для этого ему нужно, чтобы Украина вообще исчезла как политическое явление.

Безусловно, он не против украинского народа, который бы раз в год с хлебом-солью приезжал в Москву и танцевал гопака, развлекая "господ". Но он против "фашистских нацистов-бандеровцев", то есть тех, кто хочет жить своим умом в своем государстве. У него такое мировоззрение и он считает, что нацисты-бандеровцы хоть и доморощенные, но они являются марионетками Запада, который хочет завоевать Россию или ослабить ее. Поэтому, с одной стороны, для него является принципиальной опасностью украинская идентичность и украинская независимость, возможность того, что Украина может быть успешным государством. А с другой он считает нас просто инструментом Запада. Поэтому он должен здесь победить — это принципиальная для него вещь.

По большей части он достиг всего, чего хотел — он 20 лет находится у власти, наиболее состоятельный человек, может убить кого угодно кроме, как оказалось, Зеленского. Но он от всего этого устал — ему хочется роли в истории. Именно поэтому роль Петра Второго его устраивает.

То, что он кошмарит Харьков, в том числе, благодаря кричалке, которую придумали наши ультрасы. Ведь такие люди с комплексом маленького человека в лубочном примере злобны и ничего никому не прощают. То есть Харьков страдает за козацкий дух. Недаром мы постоянно вспоминаем картину Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", потому что украинцы отвергали любую власть и это — очень большая опасность для России, поскольку у них все наоборот, они уважали любую власть, какой бы она не была жестокой, демонической (в том числе, и путинская).

Читайте такжеПутин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачЧто он может сделать? Безусловно, он думает, что еще немного и он дожмет нас на Донбассе, усилит позиции на юге и фактически аннексирует часть Херсонской и Запорожской областей, для того, чтобы обезопасить доступ и соединить эти территории с ранее оккупированными. А самое главное - создать возможность в будущем для наступления на Одессу в сторону Приднестровья. Главный его проект - Новороссия, чтобы отрезать Украину от моря и сделать украинское государство недееспособным.

На севере вопрос Киева никуда не делся, как и вопрос отрезания Украины от каналов поставки оружия и боеприпасов. Как сейчас Хаймарсами мы уничтожаем российские тылы с боеприпасами, а боевые буряты превращаются в удобрения, так же он хочет отрезать наши силы и средства на Востоке от поставок оружия.

Именно поэтому он будет пытаться это сделать — думаю, что россияне планируют повторить наступление на Киев с учетом своих ошибок. Самое главное, что он как тиран будет сидеть на троне, пока не умрет. А европейцы будут меняться, так же, как и американцы. У нас есть два года президентства Байдена, в Европе произошла смена власти в Британии, Италии. И хотя Италия была не очень красноречивой в поддержке Украины, господин Драги был мощный политиком для итальянцев с точки зрения поддержки Украины.

Путин думает, что он может пересидеть с энергетическим шантажом, созданием Голодомора в 21-м веке и когда Украина окажется один на один, будет пробовать захватить Киев еще раз.

Я начинал с того, что мы должны учитывать то, что сложно учесть - иррациональность, фобии. Особенно, если человек сумасшедший, такой как Путин, ведь именно такой человек мог верить, что украинцев нет, что здесь есть "еврейский нацист" Зеленский, который держит под контролем 40 миллионов украинцев, из-за чего они не могут сказать, что хотят разговаривать на русском языке и хотят в РФ. То есть представьте себе, что в голове у этого человека в нашем веке, когда есть интернет и различные социологические исследования, которые показывают, что все это бред и Украина совершенно другая. Я постоянно говорю, что одной из причин, почему россияне не могут нас завоевать и постоянно проигрывают является то, что они воюют с условной Украиной, которую создали в своей голове. А если ты бьешься с условными сущностями, то выиграть ты в принципе не можешь.

Опять-таки маловероятное наступление на Киев. Наверное, они готовятся и если им покажется, что они выполнили свои задачи на Востоке и захватят остатки Донецкой области, то, возможно, они попытаются это сделать. Но мы видим, что российские военные были не способны еще в начале захватить Киев, даже теми свежими силами, включая силы специальных спецопераций, спецназ и все лучшее, что в них было. То есть таким наглым способом, похожим на тот, которым в свое время захватывали руководство в Афганистане. Затем у них не получился широкомасштабный фронт с севера до юга и они решили, что окружат крупную группировку на Донбассе. Это тоже не получилось, поэтому теперь они решили вернуться к тактике монголо-татарского периода — уничтожать интенсивным артиллерийским огнем все на своем пути и продвигаться по километру вперед. Надеяться, что они могут уничтожить военных на Донбассе бесполезно - им придется бросить еще больше ресурсов, но особого результата ожидать вряд ли можно. Поэтому они могут планировать, мечтать об этом, но осуществить не могут.

Если Путину гипотетически удастся удержать Херсон, как может развиваться ситуация на юге и Донбассе в дальнейшем? И как с этим связаны заявления России о референдумах 11 сентября - поможет ли это им удержать оккупированные территории?

Они могут проводить все, что угодно. Если, например, в 2014 году псевдореферендум в Крыму, а потом в Донецке и Луганске стали негативным фактором для нас, поскольку некоторые страны Западной Европы говорили о том, что Крым русскоязычный, у него якобы совместная с РФ история, то есть фактически воспринимая его через призму российской пропаганды. А учитывая то, что как раз тогда был вакуум власти в Киеве и Украина не отреагировала, мы проиграли эту войну в самом начале даже лингвистически - вместо зеленых подонков захватчиков называли "зелеными человечками". Определенные страны говорили, что в Донецке и Луганске якобы гражданская война и какие-то сепаратисты. Кстати, даже сейчас в дружественных к нам странах, где понимают, что происходит вторжение, до сих пор используют термин пророссийские боевики или сепаратисты.

Мир и раньше не признавал референдумы, но тогда еще колебались. Сейчас все будет однозначно - это никоим образом им не поможет. Россия может аннексировать территории и хоть завтра принимать решение Госдумы, но это ничтожные решения и никто в мире их не признает, кроме сумасшедших друзей вроде сирийского диктатора Башара аль-Асада.

Читайте такжеВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба СелезневРоссия уже закрепляется на тех территориях, но ужас на них наводят Хаймарси, гаубицы и военный боевой дух наших военных, не оставляет шансов Путину, чтобы его войско закрепилось там настолько, чтобы мы не могли их оттуда выбить.

Донецкая область является для нас ценной исключительно тем, что там есть наши граждане, которых нельзя оставить там, чтобы их не забрали в концлагеря и не отбирали детей.

Но с точки зрения стратегической ценности Херсон имеет большее значение. Во-первых, Херсон - это вода в Крыму. Но вода в Крыму не означает, что ее будут пить крымчане, а то, что она будет использоваться в производстве оружия и других вещах, которые нужны россиянам. Второй момент-это угроза Николаеву и Одессе. Мы не можем позволить сухопутной угрозы — если ракетная будет сохраняться, пока существует Россия, сухопутного мы должны избежать и сохранить Одессу во что бы то ни стало. То же самое с Запорожьем - в частности, Запорожскую атомную электростанцию россияне хотят переориентировать на поддержку оккупированных территорий. То есть сейчас Россия выпорола часть украинских территорий и восстановление Донецкой и Луганской областей в их границах является важным для России, потому что эти два региона развивались целостно еще с советских времен (железная дорога, водоснабжение, электрические сети).

Южное направление не менее сложное, чем восточное - там есть преимущества как с точки зрения ландшафта, так и безусловно, что прилегающие к Крыму территории будут важными, когда мы будем его освобождать. Возможно это произойдет дипломатическим путем, возможно - военным, а возможно военно-дипломатическим. Поэтому мы должны граничить с Крымом и создать там все надлежащие условия для того, чтобы вернуть территорию, которая принадлежит украинскому народу.

Относительно Крыма - при каких условиях Украина может его отвоевать и может ли так случиться, чтобы после освобождения Херсона может ВСУ пойти на Крым? Или освобождение полуострова-это растянутый во времени процесс?

Хотелось бы, чтобы он не был растянутым, но есть слишком большое количество условий, при которых это может произойти. Вакуум власти в Москве может быть одним из таких условий, как и центробежные процессы в РФ или же военное поражение которой может понести Россия в Украине.

Пока что все эти вещи теоретические — мы еще не освободили другие территории, это довольно сложно происходит. Абсолютно поддерживаю подход нашего военного руководства, которое не гонится за быстрыми победами. Безусловно, всем бы хотелось, чтобы десяток сел в день мы возвращали или чтобы окружили Херсон и зачистили его от оккупантов. Но это будет означать больший уровень угрозы для украинских военных. Поэтому здесь должен присутствовать прагматизм, как с военной точки зрения, так и с политической.

Победы Украине нужны, потому что ими мы не только хвалим сами себя, но и даем больше аргументов нашим друзьям на Западе давать нам больше оружия. Но мы не можем рисковать успехом какой-то операции. Мы же не Жуков, чтобы увольнять что-то ко дню рождения Сталина.

Читайте такжеЕсли Украина вернет себе Херсон, боевые действия будут прекращены-Олег СоскинНасколько в этой картине важное разрушение Крымского моста - о нем много говорят и у нас вроде бы есть силы для разрушения, но мы пока что не можем. Насколько это могло бы ускорить процесс и прекратить поставки с материковой части России боеприпасов и личного состава?

Я не знаю какие расчеты в Генеральном штабе и почему этого до сих пор не сделано. Безусловно, это имеет психологический смысл и хотелось бы иметь марку не только с крейсером Москва, но и с мостом. Думаю, что есть смысл делать это частью плана по освобождению Крыма как такового — просто так уничтожить мост напрасно, ведь его будут быстро ремонтировать, потому что для них он очень важен. Понятно, что построить этот мост было стратегической целью России. Хочу напомнить, что во времена Януковича нам навязывали и даже давали около $4 миллиардов кредита.

То есть мы должны были бы построить за российские деньги ярмо для себя, чтобы РФ было легче оккупировать Украину и, прежде всего, Крым. Украина всеми рогами и копытами останавливали этот процесс — это прекрасно помню, поскольку у меня коллеги работали в Министерстве иностранных дел в первом территориальном департаменте, который занимался Российской Федерацией и как они саботировали этот процесс, не давая на это согласия. Понятно, что в условиях, когда моста нет, единственная связка с российским материком — это Керченская переправа. Но Керченский пролив своенравен, да и по мосту, особенно если есть железнодорожная ветка, можно перевести гораздо больше ресурсов. Поэтому стратегический смысл в уничтожены моста безусловно, есть, но это вероятно будет элементом плана или нашей операции на юге, или же когда мы перейдем к освобождению Крыма от русских, что "понаехали".

Есть мнение, что, по крайней мере, горячая фаза войны может завершиться уже к концу этого года. Как вы оцениваете такие прогнозы и от чего будет зависеть продолжительность войны? Может ли она по аналогии с тем, что происходило на Донбассе до февраля, растянуться на годы?

Прежде всего мы должны помнить, что первая война Киева и Москвы состоялось еще при Юрию Долгорукому. И пока Россия существует в своих размерах, она будет нам угрозой и это не последний конфликт.

Еще один момент-россияне понимают, что нахрапом Украину взять не получилось, поэтому они готовят себя к длительной войне на постепенное уничтожение. И это укладывается в подходы Путина, потому что он понимает, что может находиться у власти длительное время, а на Западе в это время будут выборы, будут меняться политики, и, возможно, на симпатиков Путина.

Сейчас буквально каждый житель планеты платит за войну за войну в Украине определенную сумму — кто-то тем, что не может купить хлеба, кто-то-высокой ценой на нефть. Это война сильно ударила по глобальной экономике. То есть говорить, что эта война может завершиться быстро — вряд ли.

Если произойдут определенные процессы в Кремле — физически исчезнет гражданин Путин и начнется борьба за власть, это может ее ускорить. Если он будет жив И удержится у власти, он будет готовиться к тому, чтобы окончательно решить украинский вопрос. К сожалению, несмотря на всю ту помощь, которую оказывают наши партнеры, ее недостаточно просто по причине того, что мы воюем с чрезвычайно большой страной по численности населения, ресурсами. По большому счету, это неравноправная игра. Надеяться можно на как можно скорее завершение войны, но нам нужна победа, потому что завершение войны будет означать лишь откладывание сроков следующей войны.

Поэтому нам нужна победа, которая сделает невозможными в течение 10-15 лет попытки России начать такую войну снова. Также нам надо будет дальше подталкивать мир с точки зрения того, как мы должны усиливать себя, чтобы в будущем, даже когда Россия восстановит свой военный потенциал, даже не задумывалась над тем, чтобы повторить то, что она делает с 24 февраля.

Поэтому, скорее всего, это будет затягиваться, но есть большое количество факторов, которые невозможно предсказать, как жизнь Путина, потому что он является частью системы. Не скажу, что без него будет лучше, но он является важным элементом созданной им системы. Есть и коллективный Путин, по меньшей мере 100 миллионов россиян. Те, кто говорит о" хороших русских", находятся в иллюзии, потому что этих людей недостаточно, чтобы изменить что - то кардинально, тем более-сейчас. Большинство людей либо активно, либо молча поддерживают политику - их устраивает та система власти, которая была создана. Поэтому надеяться на то, что Россия станет доброй после смерти Путина не приходится, потому что если его убрать, то поведение системы будет очень сложно спрогнозировать.