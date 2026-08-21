Не только Кубань: какие территории соседних стран ранее населяли украинцы

Кубань была не единственной территорией с многочисленным украинским населением.

https://glavred.info/culture/ne-tolko-kuban-kakie-territorii-sosednih-stran-ranee-naselyali-ukraincy-10790225.html Ссылка скопирована

Какие территории за пределами страны ранее населяли украинцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие территории за пределами Украины населяли украинцы

Почему Кубань и другие регионы связывают с украинцами

История украинских земель охватывает не только территории современной Украины. Блогер Максим на YouTube-канале HistoryByMax рассказал о регионах, которые в разные исторические периоды были тесно связаны с украинцами, казачеством и украинской государственностью.

Главред узнал, что речь идет не только о нынешних территориях страны-агрессора России, где раньше проживало много украинцев.

видео дня

Какие территории ранее населяли украинцы

Кубань является одной из территорий, где было зафиксировано значительное украинское население. Украинцы составляли значительную часть жителей региона - целых 60%.

"Скоропадский (украинский гетман в 1918 году - Главред) мечтал включить Кубань в состав Украины, но это не удалось", - отметил блогер.

Брянская область РФ - еще одна территория, которая в течение длительного времени находилась под управлением казаков, а также была связана с Украинской Народной Республикой.

"Брянская область была украинской. Сотни лет находилась под управлением казаков. Была частью УНР. Но её захватили большевики", - рассказал Максим.

Среди упомянутых регионов есть и Курская область. Украинское население там в определенный период составляло пятую часть всех жителей территории. Но впоследствии Курскую область также захватили большевики.

Еще одной территорией, о которой упоминает блогер, является Закорзонье. По его словам, украинцы жили там на протяжении веков, однако впоследствии подверглись принудительному выселению во время операции "Висла".

Украинцы жили и на землях Западного Полесья, Павел Скоропадский даже включил их в состав Украины. Однако позже эти территории были разделены между Польшей и Беларусью.

Смотрите видео о территориях, которые когда-то населяли украинцы:

Читайте также:

Об источнике: HistoryByMax HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера Максима, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписаны более 13 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред