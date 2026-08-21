Не только Кубань: какие территории соседних стран ранее населяли украинцы

Вы узнаете:
- Какие территории за пределами Украины населяли украинцы
- Почему Кубань и другие регионы связывают с украинцами
История украинских земель охватывает не только территории современной Украины. Блогер Максим на YouTube-канале HistoryByMax рассказал о регионах, которые в разные исторические периоды были тесно связаны с украинцами, казачеством и украинской государственностью.
Главред узнал, что речь идет не только о нынешних территориях страны-агрессора России, где раньше проживало много украинцев.
Какие территории ранее населяли украинцы
Кубань является одной из территорий, где было зафиксировано значительное украинское население. Украинцы составляли значительную часть жителей региона - целых 60%.
"Скоропадский (украинский гетман в 1918 году - Главред) мечтал включить Кубань в состав Украины, но это не удалось", - отметил блогер.
Брянская область РФ - еще одна территория, которая в течение длительного времени находилась под управлением казаков, а также была связана с Украинской Народной Республикой.
"Брянская область была украинской. Сотни лет находилась под управлением казаков. Была частью УНР. Но её захватили большевики", - рассказал Максим.
Среди упомянутых регионов есть и Курская область. Украинское население там в определенный период составляло пятую часть всех жителей территории. Но впоследствии Курскую область также захватили большевики.
Еще одной территорией, о которой упоминает блогер, является Закорзонье. По его словам, украинцы жили там на протяжении веков, однако впоследствии подверглись принудительному выселению во время операции "Висла".
Украинцы жили и на землях Западного Полесья, Павел Скоропадский даже включил их в состав Украины. Однако позже эти территории были разделены между Польшей и Беларусью.
Смотрите видео о территориях, которые когда-то населяли украинцы:
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Об источнике: HistoryByMax
HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера Максима, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписаны более 13 тысяч пользователей.
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