О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву 'и'

Новая редакция правил правописания закрепила исключения, о которых не рассказывали в школе.

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Какие слова в украинском языке начинаются на "и" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Какие четыре слова начинаются на "и"

Что означает восклицание "ич"

Почему "ирий" не считается ошибкой

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В украинском языке есть четыре нормативных слова, которые начинаются с буквы "и", - несмотря на распространенное школьное правило о полном запрете такой позиции. Речь идет о "ич", "икати", "ирий" и "ирод", причем два последних имеют параллельные формы с начальной "і": ірій/ирий и ірод/ирод. Эти исключения закрепила новая редакция украинского правописания, принятая в 2019 году, сообщает ТСН.

Самое короткое из списка - "ич". Это восклицание или частица, которую используют для эмоционального усиления: она передает удивление, упрек или иронию. По значению слово приближается к разговорным "ты ба" и "посмотри-ка", а употребляется в конструкциях вроде "Ич, який хитрий!".

Глагол, описывающий самого себя

Второе слово из списка касается произношения и фиксирует речевую особенность, которую филологи рассматривают как отклонение от нормы.

"Икати" означает произносить звук "и" вместо "і". От глагола образовано существительное "икання" - произношение звука "и" там, где нормативным является произношение "і". Обе формы правописание прямо приводит среди случаев употребления "и" в начале слова, поэтому написание без "і" не является ошибкой.

Наследие народных верований и библейское имя

Самое древнее происхождение имеет "ирий". В традиционных украинских представлениях так называли мифическое теплое место, куда на зиму улетают птицы. С этим понятием связывали и место пребывания душ умерших. Действующее правописание допускает обе формы - "ірій" и "ирій", что фактически возвращает в обиход древнюю языковую традицию.

Последнее слово из этой четверки вышло за пределы религиозного контекста. "Ирод" связано с именем библейского царя Ирода, однако в украинском языке давно закрепилось и как общее название человека, которого характеризуют как очень жестокого. Нормативная орфография признает оба варианта написания - "ірод" и "ирод".

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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