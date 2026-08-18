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Отнюдь не "суеверный": как правильно назвать человека, верящего в приметы, на украинском

Дарья Пшеничник
18 августа 2026, 21:46
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Украинская литературная норма предлагает как минимум четыре варианта, и самый древний из них имеет неожиданное происхождение.
Отнюдь не
Как на украинском языке назвать человека, который верит в приметы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему "суеверный" не является украинским словом
  • Как правильно сказать на украинском
  • Что на самом деле означает "забобон"

видео дня

Слова "суєвєрний" в украинском литературном языке не существует - это калька с русского "суеверный", хотя для многих украинцев оно звучит вполне привычно. Нормативный эквивалент один - "забобонний", а наряду с ним словари предлагают еще как минимум три варианта. Об этом рассказал музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер в своем ролике в TikTok.

Речь идет о человеке, который серьезно относится к приметкам: не проходит под лестницей, не возвращается домой с полпути, обращает внимание на черную кошку, перебежавшую дорогу. На украинском языке о таком человеке правильно говорить "забобонна людина", "забобонний чоловік", а само состояние - "забобонність".

Что на самом деле означает "забобон"

Производное существительное имеет собственное толкование в словарях, и оно значительно шире, чем бытовое представление о приметках. Речь идет и о вере в сверхъестественные силы, судьбу, гадания и предсказания, и об ошибочных взглядах, которые стали привычными для определенных слоев населения.

Ключевая часть определения звучит так: "віра в прикмети, в те, що деякі дії, явища, істоти, маючи надприродні сили, є запорукою удачі чи невдачі", - отмечают словари.

Этимология слова уходит корнями в древний украинский язык. Оно сложилось из частей "за-" и "бобон", а "бобон" означало пустое, беспочвенное поверье или выдумку, о которой рассказывают, - отсюда и глагол "бобоніти", то есть говорить. По другой версии, корень связан со словом "бобо" - ужас, кошмар - и с глаголом "боятися".

Ещё три варианта, предлагаемые нормой

Если "забобонний" кажется слишком разговорным, в украинском языке есть несколько чисто литературных вариантов. Первый из них - "марновірний": в самой структуре слова заложена тщетная вера в сверхъестественные явления, не имеющие научного объяснения.

Второй вариант - "передсудний", родственный более известным "пересудами" в значении пустой болтовни и сплетен. Третий - "упереджений" и "упередження", то есть ошибочное мнение о ком-то или чем-то без предварительного ознакомления и соответствующее отношение.

Смотрите видео о том, как будет "суеверный" на украинском языке:

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Об персоне: Рами Аль Шайер

Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

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