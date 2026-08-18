"Строк" или "срок": какое из слов многие люди ошибочно считают украинским

Вы узнаете:
- Какое слово ошибочно считают украинским
- Что означает корень "-строк-" в украинском языке
- Откуда в язык пришло слово "термін"
Слова "срок" в украинском языке не существует - это русская форма, которую носители языка ошибочно употребляют вместо двух нормативных эквивалент. Заменять её рекомендуют словами "строк" или "термін" в зависимости от контекста, сообщает 24 Канал.
Конструкции типа"у мене ще є срок", "який срок виконання?" или "срок дії документа закінчується" звучат ежедневно, хотя и не имеют оснований в нормативной лексике. Проблема здесь глубже, чем обычный русизм: многие вообще не различают значения двух исконно украинских слов, которые кажутся взаимозаменяемыми.
Период или конкретная дата: в чём разница
"Строк" обозначает промежуток или предел времени, отведенный для выполнения действия или наступления события - "строк виконання робіт", "строк дії договору", "продовжити строк оренди". О древних корнях этого слова свидетельствует целое гнездо производных: "безстроковий", "довгостроковий", "короткостроковий", "прострочити", "відстрочити".
Зато "термін" используется в двух значениях. Первое - точно определенный момент или конечная дата: "термін придатності", "термін повноважень", "термін виконання роботи". Вторая - слово или словосочетание, обозначающее научное или специальное понятие: "юридичний", "медичний", "мовознавчий термін".
Происхождение этой лексемы тоже европейское: в украинский язык она пришла от латинского terminus - "граница", "рубеж", "конец". В древнеримской мифологии Термин был богом границ и пограничных знаков.
В юридических текстах различают оба понятия
Частичное пересечение значений не делает эти слова абсолютными синонимами - и наиболее отчетливо это видно в законодательстве. Гражданский кодекс Украины проводит между ними четкое разграничение: "строк" - это определенный период времени, а "термін" - конкретный момент, с наступлением которого связано действие или юридическое последствие.
Поэтому правило сводится к двум пунктам: "срок" остается калькой с русского языка, а "строки" и "термін" - нормативными единицами, каждая из которых имеет собственное значение.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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