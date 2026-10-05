Сможет долететь до Ужгорода: РФ разрабатывает новую ракету, в чем опасность

Модернизированная ракета способна охватить регионы, которые до сих пор считались относительно безопасными.

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Россия планирует увеличить дальность "Искандеров" / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Дальность "Искандера" может увеличиться с 550 до 800 км

Под угрозой находятся Львов, Ужгород и Тернополь

У Украины пока нет готового ответа на новую ракету

Страна-агрессор Россия работает над увеличением дальности ракет "Искандер" с 550 до 800 километров. В случае успеха под ударом окажутся западные области Украины, в частности Львов, Ужгород и Тернополь. Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью oboz.ua.

Романенко убежден, что у российского ОПК есть технологические возможности для такого шага.

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По его оценке, с высокой вероятностью речь идет не о классическом баллистическом боеприпасе, а о малогабаритной крылатой ракете.

"Я бы сказал, что это третья волна опасных средств воздушного нападения, которые разработала и производит РФ", - подчеркнул генерал-лейтенант.

На начальном этапе основным инструментом массированных обстрелов были ударные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания. Украинские силы научились сбивать их с помощью дронов-перехватчиков, однако противник не отказывается от этих аппаратов из-за накопленных больших запасов.

Следующим шагом стал переход на другой тип силовой установки, что существенно изменило скоростные характеристики аппаратов.

"Вторая волна и второе средство - это "Шахеды" с реактивными двигателями. Это действительно серьезная проблема - проблема, которую нам предстоит преодолеть. Мы работаем над этим, средства противодействия уже найдены, остается лишь вопрос масштабирования производства", - отметил Романенко.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Именно малогабаритная ракета, по словам генерал-лейтенанта, станет следующим этапом наращивания российских ударных возможностей.

Сроки, в которые Украина должна подготовить ответ, Романенко определяет максимально лаконично.

"В России ее уже разрабатывают, а нам уже сейчас необходимо заниматься вопросом, связанным с тем, чтобы найти средства противодействия этой так называемой третьей волне противника. И в этом заключается серьезная проблема, которую необходимо как можно быстрее решать", - подчеркнул он.

Как Россия уже модернизировала ракеты "Искандер"

Главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков говорил, что российские баллистические ракеты "Искандер", вероятно, прошли модернизацию и получили обновленные средства обмана противовоздушной обороны.

По его словам, речь идет о способности выпускать в воздух специальные объекты-приманки непосредственно во время полета.

"Ракета "Искандер" изначально была оборудована для выстрела ложных целей. В процессе применения на территории Украины неоднократно фиксировались ложные цели. По ободку ракетного двигателя можно было разглядеть соответствующие места для запуска. Затем россияне провели модернизацию и отказались от подобных ловушек", - говорит эксперт.

Он добавил, что повторное появление приманок во время атак свидетельствует о том, что оккупанты, скорее всего, устранили предыдущие недостатки и довели идею до рабочего состояния.

"Искандер" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия днем 5 октября атаковала Харьков как минимум тремя КАБами. Зафиксированы попадания в Слободском районе города. Число погибших в результате российского удара возросло до пяти, еще 53 человека пострадали.

Также вечером 5 октября российский снаряд во время атаки на украинскую инфраструктуру рикошетом попал в автобус возле пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы. Пострадал пограничник.

В ночь на 5 октября российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Одесскую область. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура, а также дачный сектор.

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О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), сообщает Википедия.

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