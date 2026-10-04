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Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

Сергей Кущ
4 октября 2026, 17:57
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Эксперт считает их частью более широкой кампании ударов по различным объектам города.
Удары по мостам изменят жизнь Киева
Удары по мостам изменят жизнь Киева / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Ключевые тезисы:

  • Удары по мостам способны серьезно изменить транспортные потоки
  • Жители будут менять маршруты и отказываться от части поездок
  • Экономическая активность Киева может постепенно снижаться

Даже в случае продолжения российских атак на мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры Киева полного транспортного коллапса в столице, вероятнее всего, не произойдет. Однако киевлянам придется менять привычные маршруты, тщательнее планировать поездки и в некоторых случаях отказываться от них, а экономическая активность в городе может постепенно снижаться.

Об этом в интервью Главреду рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов, комментируя удары российских беспилотников по мостам столицы и возможные последствия дальнейших атак.

видео дня

По его словам, удары по транспортной инфраструктуре нельзя рассматривать отдельно от других российских атак на Киев. Эксперт считает их частью более широкой кампании ударов по различным объектам города.

Враг знает слабые места транспортной системы Киева

Беспалов предложил условно разделить российские атаки на несколько направлений - административное, научное, образовательное, транспортное и другие. В таком случае удары по мостам, по его словам, логично относятся именно к транспортному направлению.

"Враг знает нашу транспортную систему и понимает ее уязвимые места. По одному из таких мест он и нанес удар. Отсюда следует, что мы тоже должны знать свои слабые места и стараться их защищать, если это возможно", - заявил эксперт.

Мосты имеют особое значение для Киева из-за географии города и необходимости ежедневного перемещения большого количества людей между правым и левым берегами. Поэтому любые ограничения движения способны быстро повлиять на привычные транспортные потоки.

Однако даже серьезные проблемы с отдельными объектами инфраструктуры, по оценке Беспалова, еще не означают полной остановки столицы.

Будут ли в Киеве пробки по три-четыре часа

Эксперт считает, что полноценный транспортный коллапс возможен только при сочетании сразу нескольких крайне неблагоприятных факторов.

Например, если одновременно прекратят работать метро и наземный общественный транспорт, а огромное количество жителей будет вынуждено пересесть на личные автомобили, ситуация на дорогах действительно может стать критической.

"Если же, например, полностью остановить наземный общественный транспорт и метро и заставить всех передвигаться на автомобилях, тогда да - можно получить пробки по три-четыре часа", - предупредил Беспалов.

Однако эксперт считает такой сценарий маловероятным именно из-за поведения самих жителей. Люди адаптируются к изменившейся ситуации и начинают корректировать ежедневные маршруты.

Кто-то выберет другой мост или другой вид транспорта, часть сотрудников перейдет на удаленную работу, а некоторые люди откажутся от необязательных поездок.

Киевлянам придется менять привычки

Беспалов провел определенную параллель с периодом пандемии, когда значительная часть активности переместилась в онлайн, а количество ежедневных поездок существенно изменилось.

По его мнению, в условиях регулярных атак жителям столицы также придется внимательнее относиться к планированию передвижений.

"Нам, пожалуй, придется в большей степени перераспределять активность, как это было во время пандемии, и тщательнее планировать поездки. Хотя при нынешней интенсивности атак даже сложно сказать, как именно это правильно делать", - отметил он.

Изменение поведения может происходить практически сразу после очередного удара.

"То, что произошло сегодня, уже завтра скорректирует транспортное поведение части киевлян. Кто-то откажется ехать через определенный мост, потому что будет бояться повторного удара. Кто-то вообще откажется от поездки, кто-то, возможно, решит временно уехать из города", - пояснил эксперт.

Именно эта способность жителей адаптироваться, по его мнению, не позволит транспортной системе полностью остановиться.

Полного транспортного коллапса эксперт не ожидает

Беспалов подчеркнул, что для возникновения настоящего коллапса потребовалось бы, чтобы практически все жители продолжали передвигаться по городу в прежнем режиме, несмотря на изменение ситуации.

На практике этого не произойдет.

"Полного транспортного коллапса не будет. Чтобы он произошел, нужно, чтобы все люди продолжали вести себя так, будто ничего не изменилось: никто не перешел на удаленную работу, никто не отказался от поездки в кафе или кино, все продолжили совершать те же самые поездки", - объяснил специалист.

Таким образом, транспортная система Киева способна адаптироваться даже к серьезным ограничениям, однако цена такой адаптации может оказаться заметной для городской экономики.

По прогнозу Беспалова, если угроза транспортной инфраструктуре будет сохраняться, количество поездок может постепенно уменьшаться. Вместе с этим может снижаться посещаемость заведений, офисов и других объектов, зависящих от мобильности жителей.

"Киев не остановится, но экономическая активность может постепенно сокращаться", - резюмировал эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия утром 4 октября атаковала Киев. Попадание зафиксировано в дорожное полотно Южного моста. Есть повреждения, есть пострадавшие.

Накануне, утром 3 октября, россияне нанесли первый удар по Северному мосту в столице. Перед этим раздались взрывы на фоне угрозы ударных дронов. На мосту были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 октября российские войска атаковали Днепр. В результате первой из ночных атак загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

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новости Киева война в Украине Дмитрий Беспалов
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