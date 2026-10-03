Угроза удара баллистики: в Сети назвали, какие области "на прицеле" РФ

Враг готов применить баллистическое ракетное вооружение сразу по ряду областей Украины.

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РФ готовится ударить по Украине баллистикой / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

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РФ готовит новй массированный обстрел Украины

Враг готов применить баллистическое вооружение сразу по ряду областей

Новый массированный удар по Украине, с применением баллистического вооружения, готовит страна-агрессор РФ.

Об этом идет речь в сообщении, опубликованном в Telegram профильного мониторингового ресурса Є-Радар.

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Как отмечается в сообщении, враг готов применить баллистическое ракетное вооружение сразу по ряду областей Украины.

"Предупреждение относительно угрозы применения баллистического вооружения по объектам в Киеве, Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях – актуально", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Эксперт объяснил возможную причину усиления атак РФ

Советник президента Сергей Бескрестнов считает, что увеличение количества запусков "Шахедов" по западным областям Украины может быть связано с ухудшением погодных условий.

По его словам, сложная погода способна создавать дополнительные трудности для украинских средств перехвата и одновременно облегчать продвижение российских беспилотников вглубь украинской территории.

Бескрестнов отмечает, что таким образом российская сторона может рассчитывать на возможность атаковать удалённые от линии фронта западные районы, используя погодные условия как дополнительное преимущество.

По мнению эксперта, при плохой видимости украинским операторам перехватчиков становится сложнее своевременно обнаруживать и поражать беспилотники.

Таким образом, Бескрестнов связывает рост интенсивности атак с предполагаемой попыткой России воспользоваться неблагоприятной погодой, которая может осложнять работу украинской системы противодействия БПЛА.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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