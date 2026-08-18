Никакой не 'крючок': как на самом деле называется главное орудие рыбалки на украинском

Слово "крючок" в словарях фиксируется в совершенно ином значении - как название рюмки водки в пивных.

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Как правильно назвать "крючок" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему "крючок" не подходит для литературного языка

Какие значения у слов "крючок" и "крюк" в словарях

Сколько значений имеет "гачок" в украинском языке

Слово "крючок", которое ежедневно звучит в повседневных разговорах о вязании, рыбалке или защелке на дверях, не является нормативным в украинском литературном языке. Правильным эквивалентом для небольшого предмета с загнутым концом является "гачок", и это не просто механическая замена одного слова другим, а вопрос происхождения и зафиксированных в словарях значений, сообщает 24 Канал.

Частота употребления создает иллюзию правильности: "зачепи на крючок", "візьми крючок для в'язання", "постав крючок на двері" - конструкции, которые не вызывают подозрений именно из-за привычки. Языковые ошибки остаются незамеченными именно потому, что человек слышит их постоянно.

Происхождение слова: от "гака" до "гачка"

Основа современной нормы - древнее украинское "гак", то есть предмет с загнутым концом, за который можно что-то зацепить, подцепить или подвесить. Оно происходит от праславянского *gъkъ и родственно немецкому Haken. Используют его в отношении более крупных объектов: "гак крана", "гак у кузові".

"Гачок" - уменьшительная форма от "гак", и именно так это слово толкует "Словарь украинского языка" Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины. В словаре Бориса Гринченко оно также прямо объясняется как уменьшительная форма от "гак", а среди примеров есть выражение о крючке для удочки.

Более старые украинские словари приводят разветвленную семантику: от металлического крюка до рыболовного снаряжения, шипа подковы и специального инструмента. Сегодня слово одинаково естественно используется для четырех групп значений - рыболовного крючка с острием, инструмента для вязания, приспособления на одежде или дверях и защелки.

Помимо предметов, слово описывает еще и закрученную линию, завиток или розчерк в письме - в школе "було чудне, незвичайне, якісь таблички з гачками та закарлючками", писал Михаил Коцюбинский. Еще одно значение - зацепка или прицепка при рассмотрении какого-либо вопроса. Словари фиксируют и переносное употребление "гака" как участка объездной дороги: отсюда поговорка "Скаженому собаці сім верст – не гак".

Почему "крючок" в словарях означает другое

Само слово "крючок" из украинской лексикографии не исключено - оно встречалось в текстах и попало в исторические словари. Однако Гринченко приводит его наряду с украинскими соответствиями "крюк" и "гачок", а этимологические источники связывают "крючок" именно с "крюком".

Ключевая деталь заключается в том, что зафиксированное значение не совпадает с бытовым употреблением. Словари приводят "крючок" как меру водки - сосуд-чарку, которая в тавернах висела на ручке в виде крючка. А "крюк" толкуют как знак старой нотной грамоты, еще в варианте "крутій" - то, что сегодня называют скрипичным ключом.

Поэтому, когда речь идет о небольшом загнутом предмете, рыболовном снаряжении или инструменте для вязания, нормативным и привычным для современного украинского языка остается "гачок".

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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