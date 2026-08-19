Украинцам советуют избегать слова "кошелек": как правильно называть аксессуар для денег

Вы узнаете:
- Почему "кошелек" не является литературной нормой
- Откуда происходит слово "кошелек"
- Какие еще названия есть у этого предмета
Слово "кошельок", которое миллионы украинцев употребляют ежедневно, не является нормативным в украинском литературном языке - академические толковые словари приводят для этого предмета другое название, "гаманець". Разговорное "кошелек" закрепилось в речи под влиянием русского языка, тогда как словари прямо указывают на ошибку, сообщает 24 Канал.
Ресурс "Горох" не предлагает вариантов на выбор и не оставляет места для стилистических колебаний - формулировка рекомендации максимально категорична.
"Правильніше: гаманець", - указано в словаре словоупотребления.
История этого слова значительно древнее, чем современные кожаные аксессуары с отделениями для банковских карт. В основе лежит "гаман" - кожаный мешочек, в котором хранили деньги, табак и другие мелкие вещи. Это слово зафиксировал еще Борис Гринченко в своем словаре, приведя рядом и уменьшительную форму "гаманець".
Этимологи выводят "гаман" из тюркских языков, а далее - из персидского слова, обозначающего мешочек или пояс для денег. Именно "гаманець" встречается в произведениях Ивана Котляревского и Григория Квитки-Основьяненко, что свидетельствует о длительном существовании этой лексемы в украинском языке.
"Кошелек" не является чисто русским словом
Утверждение о русском происхождении привычного бытового варианта языковеды считают слишком упрощенным. "Кошелек" связан с более древним "кошель" - мешком, сумкой или небольшой сумкой для вещей и денег.
Этимологический словарь Макса Фасмера выводит "кошель" из славянского "кош" - корзина, плетеная посуда. Параллели очевидны: украинское "кошиль" и "кошик", польское koszałka, словенское košulja. Однако именно в значении кошелька это слово в современном украинском языке не прижилось.
"Калитка", "капшук" и "киса": семь названий одного предмета
Помимо нормативного варианта, в украинском языке существует целый ряд синонимов, которые постепенно вышли из активного употребления. Они не являются полностью взаимозаменяемыми и различаются по стилистике, времени употребления и региональному распространению.
"Калитка" - древнее название мешочка для денег, которое словари синонимов приводят в числе аналогов. "Капшук" также фиксируется как синоним, "киса" имеет ярко выраженный оттенок старины, а "пулярес" относится к диалектной лексике. Заимствованное слово "портмоне" словари приводят как полноценный синоним к "кошельку".
В целом перечень выглядит так:
- "гаманець";
- "гаман";
- "калитка";
- "капшук";
- "киса";
- "пулярес";
- "портмоне".
Для нейтральной современной речи без стилистических нюансов лингвисты советуют выбирать первый вариант, а старинные названия оставить для колорита.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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