Украинцам советуют избегать слова "кошелек": как правильно называть аксессуар для денег

В украинских словарях для этого предмета зафиксировано целых семь названий, и ни одно из них не звучит как привычное бытовое слово.

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Как назвать "кошелек" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Вы узнаете:

Почему "кошелек" не является литературной нормой

Откуда происходит слово "кошелек"

Какие еще названия есть у этого предмета

Слово "кошельок", которое миллионы украинцев употребляют ежедневно, не является нормативным в украинском литературном языке - академические толковые словари приводят для этого предмета другое название, "гаманець". Разговорное "кошелек" закрепилось в речи под влиянием русского языка, тогда как словари прямо указывают на ошибку, сообщает 24 Канал.

Ресурс "Горох" не предлагает вариантов на выбор и не оставляет места для стилистических колебаний - формулировка рекомендации максимально категорична.

"Правильніше: гаманець", - указано в словаре словоупотребления.

История этого слова значительно древнее, чем современные кожаные аксессуары с отделениями для банковских карт. В основе лежит "гаман" - кожаный мешочек, в котором хранили деньги, табак и другие мелкие вещи. Это слово зафиксировал еще Борис Гринченко в своем словаре, приведя рядом и уменьшительную форму "гаманець".

Этимологи выводят "гаман" из тюркских языков, а далее - из персидского слова, обозначающего мешочек или пояс для денег. Именно "гаманець" встречается в произведениях Ивана Котляревского и Григория Квитки-Основьяненко, что свидетельствует о длительном существовании этой лексемы в украинском языке.

"Кошелек" не является чисто русским словом

Утверждение о русском происхождении привычного бытового варианта языковеды считают слишком упрощенным. "Кошелек" связан с более древним "кошель" - мешком, сумкой или небольшой сумкой для вещей и денег.

Этимологический словарь Макса Фасмера выводит "кошель" из славянского "кош" - корзина, плетеная посуда. Параллели очевидны: украинское "кошиль" и "кошик", польское koszałka, словенское košulja. Однако именно в значении кошелька это слово в современном украинском языке не прижилось.

"Калитка", "капшук" и "киса": семь названий одного предмета

Помимо нормативного варианта, в украинском языке существует целый ряд синонимов, которые постепенно вышли из активного употребления. Они не являются полностью взаимозаменяемыми и различаются по стилистике, времени употребления и региональному распространению.

"Калитка" - древнее название мешочка для денег, которое словари синонимов приводят в числе аналогов. "Капшук" также фиксируется как синоним, "киса" имеет ярко выраженный оттенок старины, а "пулярес" относится к диалектной лексике. Заимствованное слово "портмоне" словари приводят как полноценный синоним к "кошельку".

В целом перечень выглядит так:

"гаманець";

"гаман";

"калитка";

"капшук";

"киса";

"пулярес";

"портмоне".

Для нейтральной современной речи без стилистических нюансов лингвисты советуют выбирать первый вариант, а старинные названия оставить для колорита.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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