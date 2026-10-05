Украшение за миллионы исчезло после трагедии Панеттьери — всплыли детали

Кратко:
- Какой предмет роскоши пропал
- Куда он мог деться
После смерти актрисы Хайден Панеттьери всплыла новая тревожная деталь - её помолвочное кольцо исчезло при загадочных обстоятельствах.
Как пишет US Weekly, по информации источников, украшение, подаренное ей Владимиром Кличко, не было найдено среди личных вещей актрисы. Это вызвало серьёзные вопросы у близких и стало поводом для дополнительного внимания к ситуации вокруг её имущества.
Сообщается, что после трагедии доступ к дому Панеттьери могли получать разные люди, и часть её вещей до сих пор не учтена. На этом фоне исчезновение столь ценного и символичного предмета выглядит особенно странно.
Ранее стало известно, что Кличко уже обратился в суд с просьбой установить контроль над наследством их дочери Кайи. Его беспокоит, что без официального управления часть имущества может быть утрачена или оказаться в чужих руках.
Пока остаётся неизвестным, было ли кольцо утеряно, украдено или просто находится в неизвестном месте. Однако эта история лишь усиливает общий фон неопределённости вокруг последних дней жизни актрисы и происходящего после её смерти.
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Ранее Главред сообщал, что бывший партнёр актрисы Хайден Панеттьери - Владимир Кличко - предпринял срочные юридические шаги после её смерти. Он подал в суд ходатайство о временной опеке над имуществом их общей дочери Кайи.
Ранее также семья Хайден Панеттьери публично поддержала решение ее бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко, обратиться в суд с просьбой назначить его временным опекуном имущества их дочери Кайи.
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О персоне: Хайден Панетьерри
Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко
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