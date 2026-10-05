Россия ударила по гражданскому судну в Черном море, погибший: что известно

Россия атаковала гражданское судно в Чёрном море с помощью двух дронов. В результате удара погиб капитан, 11 членов экипажа удалось спасти.

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Удар по судну в Чёрном море - Зеленский обвинил РФ в терроре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Россия атаковала гражданское судно в Черном море

Капитан погиб, 11 членов экипажа спасли

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Российские дроны атаковали гражданское судно под флагом Турции в нейтральных водах Черного моря. В результате удара погиб капитан, еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram.

По словам президента, российская атака была совершена двумя беспилотниками. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них получил ранения.

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"Ужасный удар двумя российскими дронами по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции. На борту находились граждане Азербайджана и Индии. На данный момент, к сожалению, известно, что погиб капитан судна. Мои соболезнования. Судьба еще одного человека выясняется. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них ранен", - сообщил Зеленский.

Он напомнил, что Украина ранее предлагала механизмы для снижения напряженности и обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Киев также получал соответствующие инициативы от других государств, однако, по словам президента, Москва не соглашается на такие шаги.

"Украина уже неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности в Черном море. Были и соответствующие предложения от третьих стран. Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального судоходства", - подчеркнул глава государства.

Президент также связал безопасность судоходства с поставками продовольствия. Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы не допустить дальнейших атак на гражданские суда.

"Необходимо давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать", - призвал Зеленский.

Какие 4 формата перемирия получила Украина - глава МИД Сибига

Украина получила четыре предложения о перемирии с Россией от Индии, Турции, Египта и США. Инициативы охватывают энергетическую сферу, безопасность судоходства и возобновление экспорта украинского зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Наиболее широким Киев считает индийский вариант. В то же время украинская сторона настаивает, что режим прекращения ударов по энергетической инфраструктуре должен рассматриваться вместе с договоренностями относительно Черного моря.

"Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании того, как все это должно происходить. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании: энергетика и перемирие в Черном море. Что касается энергетики - это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", - сказал Сибига.

Отдельный блок составляют инициативы, связанные с морским коридором. Турция и Египет предложили схожие подходы, которые должны обеспечить безопасность судов и создать условия для возобновления экспорта украинского зерна. Для Египта этот вопрос имеет особое значение из-за зависимости страны от поставок продовольствия из Украины и России.

"У нас есть еще два предложения, они схожи по содержанию. Речь идет о зерне - то есть о продовольственном перемирии в Черном море. Первое соответствующее предложение сделала Турция. Второе, аналогичное - Египет", - рассказал министр.

Американская инициатива имеет более узкую направленность. Вашингтон предлагает договориться о прекращении ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Удары по кораблям в Черном море - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 июня вице-премьер Алексей Кулеба сообщил об очередной атаке российских дронов на два гражданских судна в Черном море, в результате которой среди членов экипажа есть погибший и раненые. По его данным, на балкере под флагом Панамы погиб один моряк и двое получили травмы, а на другом судне под флагом Сент-Китс и Невис трое человек получили легкие ранения.

29 мая Военно-морские силы сообщили, что армия РФ нанесла удар беспилотником по сухогрузу ANT у выхода из порта в Одесской области. Попадание вражеского БПЛА в надстройку вызвало пожар, который удалось локализовать, а двух раненых членов экипажа оперативные катера ВМС ВСУ эвакуировали на берег.

Ранее, 20 марта, вице-премьер Алексей Кулеба отмечал, что Россия атаковала два судна с зерном в Одесской области под флагами Палау и Барбадоса. Несмотря на полученные повреждения и двух раненых, оба корабля остались на плаву, а специалисты сразу приступили к ликвидации последствий атаки.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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