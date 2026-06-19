Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

Главное:
- Два гражданских судна подверглись атаке российских дронов
- Один член экипажа погиб, пятеро получили ранения
- Это доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства
Российские дроны атаковали два гражданских судна в Черном море. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, на борту судна под флагом Панамы погиб один член экипажа, еще двое получили ранения — один из них находится в тяжелом состоянии.
Второе судно шло под флагом Сент-Китс и Невис. На нем трое членов экипажа получили легкие ранения.
"Это очередное доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом — гражданские экипажи, торговые судна и морская инфраструктура, обеспечивающая работу гуманитарных и экспортных маршрутов", — подчеркнул Кулеба.
Он подчеркнул, что подобные преступления должны получать четкую международную оценку — терроризм.
"Мир не может привыкать к тому, что гражданские моряки становятся мишенью для российского оружия", — подытожил министр.
Угроза массированного удара по Украине
Мониторинговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия ведет последние приготовления к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины.
Известно, что приоритетной целью ракетно-дронового удара, вероятно, станет столица Украины — город Киев.
"Потому что (россияне, — ред.) обиделись за Москву. Не исключено, что точечные удары будут нанесены и по другим крупным городам Украины, которые находятся в зоне досягаемости баллистических ракет", — подчеркнули мониторы.
Удары РФ — последние новости Украины
Как сообщал Главред, утром в пятницу, 19 июня, российская оккупационная армия обстреляла Харьков КАБами. В результате обстрела в одном из районов повреждены дома, есть пострадавшие.
17 июня российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов". К счастью, никто из сотрудников не пострадал.
Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявил, что после очередной масштабной атаки на Киев Россия, вероятно, не собирается снижать интенсивность обстрелов Украины. Наоборот, оккупанты могут готовить новые массированные удары уже в ближайшее время.
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О персоне: Алексей Кулеба
Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983 года, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 года по 4 сентября 2024 года). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.
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