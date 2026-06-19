РФ ударила по Харькову КАБами: разрушены более 40 жилых домов, пострадали дети

Кратко:
- Российские оккупанты ударили КАБами по Холодногорскому району
- В результате атаки повреждены десятки жилых домов
- Пострадали мирные жители, среди которых три ребенка
Утром в пятницу, 19 июня, российская оккупационная армия обстреляла Харьков КАБами. В результате обстрела в одном из районов повреждены дома, есть пострадавшие.
По данным Воздушных сил ВСУ, в 03:28 были зафиксированы запуски кассетных бомб в направлении Харьковской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов позже сообщил в Telegram, что оккупанты нанесли удары авиабомбами по Холодногорскому району.
В результате атаки есть пострадавшие, однако их количество и состояние пока уточняются.
"В результате попадания КАБа повреждено около 15 частных жилых домов, складское помещение. Проводится дальнейшее обследование прилегающей к обстрелу территории", - написал Терехов.
В 05:26 мэр Харькова сообщил, что в Холодногорском районе вследствие вражеского удара повреждены более сорока частных домов. Известно о шести пострадавших.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов утром в пятницу уточнил, что в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых трое детей. Две 11-летние девочки и 14-летний мальчик получили острую реакцию на стресс.
"Экстренные службы устраняют последствия удара", - добавил.
Россия готовит новый удар по Украине - мониторы
Как писал Главред, страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к очередному массированному ракетному удару по территории Украины.
18 июня стало известно, что вражеские самолеты, вероятно, совершают перелет с аэродрома "Оленья" на "Енгельс-2". Это может свидетельствовать о подготовительных действиях к возможному боевому применению, в частности о вооружении ракетами типа Х-22/Х-32.
Аналитики сообщают, что к возможному удару могут быть подготовлены:
- 6 Ту-95МС,
- 6 Ту-22М3,
- 3 Ту-160,
- 6 МиГ-31К,
- 3 носителя ракет "Калибр" в Новороссийске.
Воздушные атаки РФ по Украине - новости
Российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов". В результате попадания возник пожар. Его ликвидировали силы ГСЧС. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.
17 июня российские оккупанты атаковали Тростянец ударными дронами типа "Шахед". Всего на город летело 23 дрона. Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре. В результате атаки были уничтожены АЗС. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших среди гражданского населения. Однако повреждено много домов.
Вечером 16 июня российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Запорожью, в результате которой возникли пожары в жилых домах и была повреждена инфраструктура города. Есть погибший и как минимум несколько пострадавших, продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий ударов.
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О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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