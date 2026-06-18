Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

Руслан Иваненко
18 июня 2026, 22:53обновлено 18 июня, 23:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мониторинговые каналы фиксируют нетипичную активность стратегической авиации на боевых частотах противника.
Ту-95, ракета
Россия подняла в воздух стратегическую авиацию / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ активизировала стратегическую авиацию
  • Возможны перелёты Ту-22М3 по маршруту Оленя—Энгельс-2
  • Вероятная подготовка к ракетному удару

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к очередному массированному ракетному удару по территории Украины. Вечером в четверг мониторинговые каналы зафиксировали активность в системах управления стратегической авиации РФ на боевых частотах.

По сообщениям наблюдателей, в воздухе могут находиться как минимум четыре самолета стратегической авиации РФ, среди которых — самолеты Ту-22М3.

видео дня

Согласно данным мониторинга, эти самолеты, вероятно, совершают перелет с аэродрома "Оленья" на "Енгельс-2". Это может свидетельствовать о подготовительных действиях к возможному боевому применению, в частности о вооружении ракетами типа Х-22/Х-32.

В то же время аналитики сообщают, что к возможному удару могут быть подготовлены:

  • 6 Ту-95МС,
  • 6 Ту-22М3,
  • 3 Ту-160,
  • 6 МиГ-31К,
  • 3 носителя ракет "Калибр" в Новороссийске.

Не исключено, что часть самолетов совершит посадку на "Энгельс-2", после чего может произойти их повторный вылет в ночное время.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Вместе с тем отмечается, что активность может быть связана и с плановой передислокацией, поскольку такая динамика выглядит нетипичной и внезапной.

В мониторинговых каналах призывают следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия меняет тактику обстрелов

Эксперт по вопросам безопасности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечает, что Россия изменила подход к подготовке ракетных ударов, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.

По его словам, Кремль всё чаще использует публичные сигналы и громкие заявления как элемент давления на украинское общество, усиливая ощущение угрозы ещё до самого удара.

Лакийчук объясняет, что подготовка к атаке обычно длится 48–72 часа, после чего может последовать отбой тревоги. При этом такие циклы могут повторяться несколько раз, создавая эффект постоянного ожидания.

Эксперт отмечает, что реальный удар, по его наблюдениям, часто происходит не с первой, а с повторной волны подготовки. По его мнению, такая тактика направлена на изнурение и психологическое давление, когда страх ожидания становится не менее мощным инструментом, чем сама атака.

Удары по Украине — последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 15 июня в результате российского обстрела в Киеве произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов". В результате попадания возник пожар. Его ликвидировали силы ГСЧС.

Также российские оккупанты атаковали Тростянец ударными дронами типа "Шахед". Всего на город летело 23 дрона. Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре. В результате атаки были уничтожены АЗС.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, как указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Ту-95 военная агрессия РФ новости Украины Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:53Война
Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

22:00Война
"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Последние новости

23:59

У Лукашенко будут проблемы: в ОП напомнили о целях для ударов в Беларуси

23:06

НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

23:00

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

22:59

Ситуация в пользу ВСУ: в Пентагоне раскрыли детали улучшения положения на фронте

22:53

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:52

Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходитмнение

22:24

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

22:13

Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехникаВидео

22:01

Ошибки огородников в летний период: какие действия губят урожай овощей

Реклама
22:00

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

21:51

"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

21:15

После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

21:12

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:04

Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормкуВидео

20:39

"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

20:27

"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

20:21

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

20:08

Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

19:58

"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

Реклама
19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

18:34

"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

18:32

Естественный стиль: у представителей каких месяцев рождения безупречный вкус

18:25

"Пугают жителей": во Львове требуют закрыть клинику для наркозависимых

18:25

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предметВидео

17:57

В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

17:57

Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

17:52

Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

17:39

Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

17:37

"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

17:28

Форма подушечек лап раскрывает характер кота — на что следует обратить вниманиеВидео

17:22

Заработала танцами: Гвоздева стала хозяйкой элитного авто

17:16

Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ — росСМИ

17:13

Как называют Ивана на украинском: лингвист обнаружил малоизвестные формы имени

17:12

Продукты становятся безвкусными: что нужно срочно убрать из холода

17:06

Секретная "колючая" сторона терки: для чего она на самом деле нужна

17:02

В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

Реклама
16:52

РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

16:45

"Млинці" и "блинчики": в чём разница и почему мы всегда их путаем

16:36

"Ушла в мир иной": Павел Зибров поделился личным горем

16:33

Служил королю, султану и царю, но предал всех - какого князя боялись три империиВидео

16:21

"Вся Москва горит": столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удараФотоВидео

15:58

Как сварить яйца, чтобы скорлупа слетала сама: простой секрет шеф-поваров

15:57

Трампа "накачали вредными идеями": в Кремле резко набросились на европейцев

15:55

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

15:53

Что стало с королевой красоты, чьи фото покорили футбольных болельщиковВидео

15:38

"Дед с того света": Леся Никитюк показала сына

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять