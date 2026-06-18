"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

Мониторинговые каналы фиксируют нетипичную активность стратегической авиации на боевых частотах противника.

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Россия подняла в воздух стратегическую авиацию / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ активизировала стратегическую авиацию

Возможны перелёты Ту-22М3 по маршруту Оленя—Энгельс-2

Вероятная подготовка к ракетному удару

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к очередному массированному ракетному удару по территории Украины. Вечером в четверг мониторинговые каналы зафиксировали активность в системах управления стратегической авиации РФ на боевых частотах.

По сообщениям наблюдателей, в воздухе могут находиться как минимум четыре самолета стратегической авиации РФ, среди которых — самолеты Ту-22М3.

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Согласно данным мониторинга, эти самолеты, вероятно, совершают перелет с аэродрома "Оленья" на "Енгельс-2". Это может свидетельствовать о подготовительных действиях к возможному боевому применению, в частности о вооружении ракетами типа Х-22/Х-32.

В то же время аналитики сообщают, что к возможному удару могут быть подготовлены:

6 Ту-95МС,

6 Ту-22М3,

3 Ту-160,

6 МиГ-31К,

3 носителя ракет "Калибр" в Новороссийске.

Не исключено, что часть самолетов совершит посадку на "Энгельс-2", после чего может произойти их повторный вылет в ночное время.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Вместе с тем отмечается, что активность может быть связана и с плановой передислокацией, поскольку такая динамика выглядит нетипичной и внезапной.

В мониторинговых каналах призывают следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия меняет тактику обстрелов

Эксперт по вопросам безопасности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечает, что Россия изменила подход к подготовке ракетных ударов, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.

По его словам, Кремль всё чаще использует публичные сигналы и громкие заявления как элемент давления на украинское общество, усиливая ощущение угрозы ещё до самого удара.

Лакийчук объясняет, что подготовка к атаке обычно длится 48–72 часа, после чего может последовать отбой тревоги. При этом такие циклы могут повторяться несколько раз, создавая эффект постоянного ожидания.

Эксперт отмечает, что реальный удар, по его наблюдениям, часто происходит не с первой, а с повторной волны подготовки. По его мнению, такая тактика направлена на изнурение и психологическое давление, когда страх ожидания становится не менее мощным инструментом, чем сама атака.

Удары по Украине — последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 15 июня в результате российского обстрела в Киеве произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов". В результате попадания возник пожар. Его ликвидировали силы ГСЧС.

Также российские оккупанты атаковали Тростянец ударными дронами типа "Шахед". Всего на город летело 23 дрона. Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре. В результате атаки были уничтожены АЗС.

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О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, как указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

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