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23 "Шахеда" атаковали Тростянец: город пережил тяжелую ночь

Ангелина Подвысоцкая
17 июня 2026, 14:00
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Российские оккупанты атаковали с помощью дронов АЗС в Тростянце
атака на Тростянец
Россия атаковала АЗС в Тростянце с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото: "Суспільне", Олег Григоров

Что известно:

  • РФ атаковала Тростянец дронами
  • В результате атаки в городе уничтожены АЗС

Российские оккупанты атаковали Тростянец ударными дронами типа "Шахед". Всего на город летело 23 дрона. Об этом заявил мэр Юрий Бова на своей странице в Facebook.

Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре. В результате атаки были уничтожены АЗС.

видео дня

К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших среди гражданского населения. Однако повреждено много домов.

"Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянец. АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домов. Без жертв среди гражданского населения", — отметил Бова.

  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Суспільне
  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Суспільне
  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Суспільне
  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Суспільне
  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Суспільне
  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Суспільне
  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Суспільне
  • Атака на Тростянец 17 июня 2026 года
    Атака на Тростянец 17 июня 2026 года фото: Олег Григоров

Глава Сумской ОГА Олег Григоров уточнил, что в результате ударов по АЗС в Тростянецкой общине пострадали четыре человека.

"После ликвидации первоочередных последствий проанализировали ситуацию совместно с общиной, профильными службами и представителями бизнеса. Ситуация остается под контролем. Такие атаки не являются единичными. Враг систематически наносит удары по объектам топливной инфраструктуры в области, чтобы затруднить логистику и обеспечение общин топливом", — говорится в сообщении.

В общине будут развертывать мобильные автозаправочные станции для резервного обеспечения топливом жителей, экстренных, коммунальных и других критически важных служб.

Значительных повреждений не удалось избежать даже несмотря на то, что там были организованы отдельные меры антидроновой и инженерной защиты. Враг наносил массированные и прицельные удары.

"С учетом последствий атаки совместно с бизнесом дополнительно прорабатываем решения по усилению защиты таких объектов", — добавил Григоров.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то же, что видит дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 15 июня в результате российского обстрела в Киеве произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

Также начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о масштабной атаке РФ на Запорожье, в результате которой погибли два человека. Также известно о большом количестве раненых, среди которых есть дети. Целью атаки врага стал спальный район города.

Кроме того, в ночь на 9 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Чугуев в Харьковской области оккупанты атаковали ракетами. В пресс-службе ГСЧС рассказали о последствиях вражеских ударов.

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О личности: Олег Григоров

Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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