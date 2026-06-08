Есть погибшие и много раненых: РФ ударила по спальному району большого города

В результате удара есть погибшие и много раненых, в том числе дети.

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Удар РФ по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ОВА

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РФ атаковала спальный район Запорожья ударными дронами

В результате удара многие ранены, среди них - дети

Также известно о двух погибших

Оккупационные войска РФ 8 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в спальный район города.

В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Отмечается, что предварительно известно о не менее 15 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Еще два человека погибли.

Воздушная тревога по всей Запорожской области была объявлена в 15:54 в связи с угрозой удара беспилотников.

Позже в ОВА уточнили, что среди пострадавших есть двое детей.

"Братья 11 и 13 лет получили травмы в результате вражеской атаки на Запорожье. Мальчикам оказана медицинская помощь", — отметил Иван Федоров.

Шахед / Инфографика: Главред

РФ усилит воздушные атаки — прогноз эксперта

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что российские войска перешли к новому этапу воздушного террора и могут усилить массированные удары по украинским городам в ближайшие дни и месяцы.

По его словам, это связано с неудачами РФ на фронте, из-за чего враг компенсирует их атаками по гражданской инфраструктуре. Жорин призвал украинцев готовиться к росту интенсивности обстрелов.

"В ближайшие дни и месяцы мы, скорее всего, увидим новый уровень российских обстрелов. Нужно готовиться — и это не только реагирование на тревоги и запасы необходимых вещей. Напоминаю о курсах военной подготовки, прежде всего такмеда. Все это ради безопасности своей и своих родных", — подчеркнул Жорин.

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, РФ атаковала Одессу и область. Есть разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали люди. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в Одессе на остановке общественного транспорта пострадали три человека. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

Кроме того, утром 8 июня российские оккупанты атаковали "Шахедами" Конотоп в Сумской области. Несколько беспилотников нанесли удар по жилому сектору города.

Напомним, 8 июня в Харькове в результате атаки российских дронов был частично уничтожен хаб "Укрпочты". Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский. По его словам, команда уже работает над восстановлением операций.

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