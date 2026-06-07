РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

Воздушные силы сообщили об активности вражеской авиации.

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Россия подняла в воздух тактическую авиацию и стратегические Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, сгенерировано ИИ

Кратко:

На юго-восточном направлении активна российская авиация

Ту-95МС оснащены ракетами

Есть данные о возможных пусках ракет Х-101

На юго-восточном направлении повышенная активность российской авиации. Существует угроза воздушной атаки. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По данным военных, существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей со стороны тактической авиации противника. Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

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В то же время мониторинговые каналы сообщили, что утром 7 июня два Ту-95МС совершили передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгельс". Целью было оснащение крылатыми ракетами.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Около 9:30 мониторы предупредили, что из района Самары могли быть осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 с двух стратегических борта Ту-95МС.

"У нас есть сомнения относительно подлинности этих пусков. Поэтому просто следим за ситуацией в течение следующих полутора часов", — предупредил мониторинговый канал "єРадар".

РФ усилит воздушные атаки — прогноз эксперта

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что российские войска перешли к новому этапу воздушного террора и могут усилить массированные удары по украинским городам в ближайшие дни и месяцы.

По его словам, это связано с неудачами РФ на фронте, из-за чего враг компенсирует их атаками по гражданской инфраструктуре. Жорин призвал украинцев готовиться к росту интенсивности обстрелов.

"В ближайшие дни и месяцы мы, скорее всего, увидим новый уровень российских обстрелов. Нужно готовиться — и это не только реагирование на тревоги и запасы необходимых вещей. Напоминаю о курсах военной подготовки, прежде всего такмеда. Все это ради безопасности своей и своих родных", — подчеркнул Жорин.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 июня российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными БПЛА, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру. Пострадал 41-летний мужчина с осколочными ранениями, его состояние стабильное.

Также в ночь на 7 июня РФ атаковала Запорожье и область. В результате ударов один из районов города частично остался без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 6 июня Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине, применив 272 ударных БПЛА различных типов и дроны-имитаторы. Под ударом оказались несколько регионов страны, где зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых объектов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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