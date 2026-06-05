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Новая опасная схема атак: РФ стягивает авиацию и тестирует ракеты с отсроченной детонацией

Анна Ярославская
5 июня 2026, 10:01обновлено 5 июня, 10:35
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Украинцев предупредили о новой тактике оккупантов. Теперь ракеты Искандер-М взрываются через 20-30 минут.
Искандер, Ту-95, ракетный удар
​ Происходит передислокация самолетов РФ - мониторинговые каналы бьют тревогу / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот ​

Главное:

  • Россия стягивает стратегические бомбардировщики на аэродром Энгельс
  • Передислоцированные Ту-160 и Ту-95МС снаряжают крылатыми ракетами
  • Армия РФ начала применять опасные кассетные Искандеры с задержкой

Российская оккупационная армия, возможно, готовится к нанесению новых ударов по Украине.

Как сообщил 5 июня мониторинговый канал єРадар, происходит передислокация одного стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 и одного бомбардировщика-ракетоносеца Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгельс".

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"Борты будут снаряжены крылатыми ракетами", - говорится в сообщении.

Отметим, "Энгельс-2" — это крупный стратегический военный аэродром ВКС России, расположенный в Саратовской области. Это единственная в РФ база для стратегических бомбардировщиков Ту-160, а также место базирования Ту-95МС.

Оккупанты по-новому используют ракеты "Искандер"

Мониторы также сообщают, что армия страны-агрессора начала применять ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью с задержкой детонирования примерно через 20-30 минут.

"Это означает, что после падения ракеты, разлетающиеся на сотни метров кассеты начинают взрываться через указанный промежуток времени. Это ставит под угрозу всех прибывающих на место поражения и тех, кто эвакуируется с прилегающих территорий. Будьте внимательны и осторожны. Не подходите к подозрительным предметам на местах падения ракет", - добавили на канале.

Искандер инфографика
Искандер - основные характеристики / Инфографика: Главред

РФ готовит новый этап воздушного террора: что будет с тревогами в ближайшие недели

Российские войска приступили к новому этапу воздушного террора. Поэтому в ближайшие дни и месяцы враг может выйти на новый уровень воздушных атак по мирным городам Украины. Об этом 2 июня заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.

По его словам, активизация воздушных ударов по тыловым регионам напрямую связана с неудачами армии РФ на передовой.

"Важно понять, что россияне начали новый этап воздушного террора. Им действительно сейчас не удается реализовывать свои планы на фронте. Поскольку они не способны ничего противопоставить нам на передовой, еще больше будут атаковать мирные и гражданские города", — предупредил Жорин.

По совету военного, украинцам следует осознать риски и настроиться на серьезную подготовку. При этом речь идет не только о бытовом уровне безопасности.

"В последующие дни и месяцы мы скорее всего увидим новый уровень российских обстрелов. Нужно готовиться — и это не только реагирование на тревоги и запасы необходимых вещей. Напоминаю о курсах военной подготовки, в первую очередь такмеда. Все это о безопасности собственной и своих родных", — резюмировал Жорин.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 5 июня. Всего враг запустил 218 ракет. Силы ПВО смогли сбить или подавить 198 дронов. Однако были зафиксированы попадания 16 дронов в 13 локациях.

Отметим, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.

Кроме того, армия РФ атаковала дронами Киевскую область. В Броварском районе под удар попало мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. В результате погиб человек, еще четверо - травмированы.

В ночь на 4 июня российские войска атаковали Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города вспыхнули квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Два человека погибли, еще девять - пострадали. Спасатели работали в сложнейших условиях под постоянной угрозой повторных ударов.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

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