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Россия атаковала Херсон дронами: загорелась многоэтажка, погибли люди

Анна Ярославская
4 июня 2026, 08:32
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Спасатели вытаскивали пострадавших из квартир под угрозой новых прилетов.
Атака на Херсон - последствия
Спасатели работали под угрозой новых прилетов / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Два мирных жителя погибли на месте от ударов вражеских БпЛА
  • Девять гражданских получили ранения разной тяжести
  • ГСЧС оперативно ликвидировала очаги возгораний в жилом секторе

Российские войска продолжают атаковать Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города вспыхнули квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары.

Как сообщили в ГСЧС, в результате российских атак два челоека погибли, еще девять - пострадали.

видео дня

Спасатели работали в сложнейших условиях под постоянной угрозой повторных ударов.

После одной из повторных атак сотрудники ГСЧС оказали первую помощь пострадавшим гражданским и передали их сотрудникам полиции для дальнейшей эвакуации в медицинское учреждение.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

Информация о количестве пострадавших уточняется и может изменяться.

  • Атака на Херсон 4 июня 2026
    Атака на Херсон 4 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Херсон 4 июня 2026
    Атака на Херсон 4 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Херсон 4 июня 2026
    Атака на Херсон 4 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Херсон 4 июня 2026
    Атака на Херсон 4 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Воздушные атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

В ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

Также был атакован Днепр. Погиб спасатель. Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко в момент удара он как раз направлялся по вызову, чтобы спасать людей. В результате российской атаки по Днепру погибли 16 человек, среди них 2 ребенка. Еще 42 человека пострадали, из них 4 ребенка.

Как часто РФ может обстреливать Украину: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия сохраняет потенциал для регулярных массированных ракетных ударов по Украине, однако ее возможности ограничивает состояние стратегической авиации и истощение летного состава.

По его оценке, запасы и темпы производства ракет позволяют России поддерживать высокий ритм ударов. Оккупанты способны повторять массированные обстрелы примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев.

При этом санкционное давление пока не остановило российское производство вооружения:

"Наша разведка сообщала, что до 100 ракет различного типа ежемесячно производит Российская Федерация", - сказал Жданов в комментарии ТСН.

Именно эти объемы, по его словам, и создают ресурс для регулярных волн атак.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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