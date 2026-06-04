Россия атаковала Херсон дронами: загорелась многоэтажка, погибли люди

Кратко:
- Два мирных жителя погибли на месте от ударов вражеских БпЛА
- Девять гражданских получили ранения разной тяжести
- ГСЧС оперативно ликвидировала очаги возгораний в жилом секторе
Российские войска продолжают атаковать Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города вспыхнули квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары.
Как сообщили в ГСЧС, в результате российских атак два челоека погибли, еще девять - пострадали.
Спасатели работали в сложнейших условиях под постоянной угрозой повторных ударов.
После одной из повторных атак сотрудники ГСЧС оказали первую помощь пострадавшим гражданским и передали их сотрудникам полиции для дальнейшей эвакуации в медицинское учреждение.
Информация о количестве пострадавших уточняется и может изменяться.
Воздушные атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.
В ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.
В ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.
Также был атакован Днепр. Погиб спасатель. Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко в момент удара он как раз направлялся по вызову, чтобы спасать людей. В результате российской атаки по Днепру погибли 16 человек, среди них 2 ребенка. Еще 42 человека пострадали, из них 4 ребенка.
Как часто РФ может обстреливать Украину: мнение эксперта
Военный эксперт Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия сохраняет потенциал для регулярных массированных ракетных ударов по Украине, однако ее возможности ограничивает состояние стратегической авиации и истощение летного состава.
По его оценке, запасы и темпы производства ракет позволяют России поддерживать высокий ритм ударов. Оккупанты способны повторять массированные обстрелы примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев.
При этом санкционное давление пока не остановило российское производство вооружения:
"Наша разведка сообщала, что до 100 ракет различного типа ежемесячно производит Российская Федерация", - сказал Жданов в комментарии ТСН.
Именно эти объемы, по его словам, и создают ресурс для регулярных волн атак.
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О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
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